Perros y gatos frente a una Córdoba que arde: consejos para que las mascotas sobrelleven el calor

No salir si no es necesario durante las horas centrales de la jornada, beber mucha agua o cerrar las ventanas durante el día son consejos frente al calor que los cordobeses se saben al dedillo. Estas recomendaciones se repiten todos los años, los habitantes de esta calurosa ciudad se las tienen bien aprendidas, pero, ¿qué pasa con las mascotas?, ¿saben los dueños de perros y gatos qué es lo que hay que hacer cuando el mercurio se pone a hacer de las suyas para que sus mascotas estén a gusto y sanas?

La veterinaria María Teresa Jiménez explica que los tutores de animales están cada vez más concienciados sobre los cuidados de las mascotas, aunque todavía siguen llegando a las clínicas perros con golpes de calor -el principal peligro al que se enfrentan los canes en esta época-. «Hace unos años era frecuente que nos llegaran perros con golpes de calor», recuerda Jiménez, que gestiona la clínica Más Veterinaria, y ahora no es tan habitual. «Antes no era raro, por ejemplo, tener a los perros en el balcón», algo que ahora puede pasar, pero no es lo normal. Jiménez también alude a esas personas «despistadas» que se dejan a las mascotas dentro del coche: «aunque sean 10 o 15 minutos, eso no se puede hacer, igual que no dejarías a una persona dentro de un coche con las ventanas subidas».

Revisión a un perro en la clínica Más Veterinaria. / VÍCTOR CASTRO

Como perros y gatos

Los perros y los gatos son las dos mascotas más habituales. Ambos animales sufren el calor, pero los primeros lo tienen algo más complicado por distintas razones. Una de ellas es que frente a un gato doméstico, que no suele salir de casa, un perro sí lo tiene que hacer todos los días, y varias veces.

Jiménez detalla que el riesgo de sufrir los estragos del calor es más alto para los perros, a no ser que se hable de gatos callejeros o que vivan en colonias. Una de las claves, detalla la veterinaria, es que los perros «no tienen capacidad para poder eliminar el exceso de temperatura. No sudan, solo pueden expulsar algo a través de las almohadillas o del jadeo».

Unos perros se refrescan en una fuente de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Síntomas y cómo identificar un golpe de calor en perros

Frente a este problema, la clave está en saber identificar si a un perro le puede estar dando un golpe de calor. Respiración acelerada, jadeo, aumento de temperatura, lengua y mucosa con colores azulados, descoordinación a la hora de moverse o salivación excesiva son los síntomas que avisan de un golpe de calor en los perros. Frente a esto, Jiménez explica que hay que sacarlos rápidamente de la fuente de calor, ponerlos a la sombra o frente a un ventilador y colocarles paños fríos en la zona inguinal, en la cabeza y en el pecho. Además, hay que intentar localizar un servicio médico de urgencia para reducir al máximo el peligro.

También hay que actuar con antelación, es decir, hay que evitar, en la medida de lo posible, llegar a estos extremos. La veterinaria recomienda, entre otras cosas, no sacarlos a pasear en las horas de más calor, momentos en los que el asfalto cordobés puede alcanzar los 70 grados de temperatura. En el caso de que no quede más remedio porque el perro precise de hacer sus necesidades, hay que procurar llevarlos por la sombra y el tiempo mínimo indispensable. Agua fresca en casa y comida más húmeda también son muy aconsejables.

Un termómetro marca 42 grados durante los días de más calor de la semana pasada en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Muchos de estos consejos los sigue Víctor con su perra Jara. «Le pongo un hielo en el bebedero para que el agua se mantenga fresquita más tiempo, le dejo el aire, por supuesto, la meto en la piscina cuando hay alguna cerca o le doy manguerazos para que se refresque», explica sobre los cuidados veraniegos a su mascota.

¿Y qué pasa con los gatos?

Lo bueno de los gatos con el calor ya no es solo que no salgan de casa, sino que como cualquier felino saben adaptarse al ambiente. Jiménez explica que «ellos mismos buscarán la ubicación de la casa donde esté la temperatura más baja, ahí se pasarán el día prácticamente tumbados y cuando llegue la noche se moverán». Y es que los gatos, añade, «son más inteligentes a la hora de afrontar las altas temperaturas».

Tyr descansa sobre un fresco saco de semillas. Valentina bebe agua de su fuente bebedero. Lola disfruta de un Churu congelado. Mota descansa sobre una cama. / CÓRDOBA

Pero pese a su capacidad de adaptación, nunca está de más echarles una mano para mejorar al máximo posible el ambiente. Marta, tutora de Tyr y Freya; Irene, con Valentina; Clara, con Lola; y Silvia, con Mota, comparten con Diario CÓRDOBA algunas de las prácticas que suelen hacer en casa para que sus gatos se sientan completamente a gusto. El agua fresca -hielo incluido- es algo que se repite y también entran en juego las fuentes que mantienen el líquido en movimiento para que les llame más la atención y se acerquen a beber. Casi al mismo nivel que el agua se sitúa el Churu, un famoso snack húmedo para gatos que en esta época se mete en el congelador y funciona (casi) como un Calippo para los felinos. A la lista de «cómo procurar que tu gato esté feliz en verano» se añaden también el meter en el congelador sacos de semillas para que se pongan encima y estén fresquitos, pasarles el cepillo con nebulizador de agua o programarles el aire acondicionado si están solos en casa.