Los pensionistas crecen en Córdoba cuatro veces más que los trabajadores en los últimos 20 años

La economía muestra signos de expansión en Córdoba, con proyectos empresariales nuevos e indicadores del mercado de trabajo, como el desempleo y la ocupación, que asemejan la situación actual a los niveles previos a la última gran crisis económica. En este contexto, la provicia tiene una cifra histórica de afiliaciones a la Seguridad Social, con 316.202 cotizantes al cierre de mayo pasado, aunque también bate su récord de pensionistas, ya que en la actualidad cuenta con 164.418 personas retiradas que perciben pagas contributivas. Sin embargo, la información de la Seguridad Social pone de relieve que este último colectivo ha aumentado cuatro veces más rápido que el de trabajadores en los últimos 20 años, lo que afecta de forma negativa a la ratio de cotizantes por pensionista y a la sostenibilidad del sistema público de las pensiones.

En mayo de 2006, Córdoba tenía 138.553 personas retiradas con una edad media de 70,37 años. En la actualidad, cuenta con 164.418 (en el sistema contributivo) y su edad media se sitúa en 71,9 años. Por tanto, este grupo ha crecido en 25.865 beneficiarios y ahora son un 19% más en términos porcentuales. Su edad media se ha elevado 1,5 años en este tiempo.

De su parte, los 316.202 trabajadores afiliados contabilizados el último día de mayo representan el dato más alto de la serie estadística iniciada en 1999. Hace dos décadas, la provincia tenía 300.032 cotizantes y la cifra se ha incrementado en 16.170 personas. No obstante, la subida porcentual ha sido apenas del 5% desde el año 2006 y el número de pensionistas ha crecido, prácticamente, cuatro veces más.

Los jubilados crecen cuatro veces más que los trabajadores en Córdoba durante los últimos 20 años. / A. J. González

Estos resultados ponen de relieve el impacto del envejecimiento de la población en el mercado de trabajo y en las pensiones. Así, el sistema público cubre la jubilación; la viudedad, la orfandad y la atención a familiares en casos de fallecimiento, y la enfermedad, con las pensiones de incapacidad permanente. Plantea dos modalidades, la no contributiva, que se financia con impuestos, y la contributiva, que se nutre de las cotizaciones sociales de los empresarios y los trabajadores.

En líneas generales, los expertos afirman que el sistema sería insostenible con una ratio inferior a dos cotizantes por pensionista e incluso esta tendría que ser superior. Pese al crecimiento del empleo experimentado en los últimos años, el envejecimiento de la población motiva que Córdoba tenga en estos momentos 1,9 afiliados por pensionista.

En mayo del año 2006, la ratio se hallaba en 2,2, por lo que se ha reducido en los últimos ejercicios. Pese a ello, el dato actual representa una mejoría, si se tiene en cuenta que en 2016 fue de 1,8.

"La ratio irá para abajo"

El profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, avanza que, pese a este respiro leve, la proporción de trabajadores por pensionistas "irá para abajo en los próximos años en España. Estamos terminando un trabajo de investigación y una de las cosas que más preocupa es eso".

En su opinión, habría que tomar como referencia el dato nacional, que es de 2,4 cotizantes por pensionista, y tener en cuenta que esa relación depende en todo caso del valor de la pensión media y del salario medio. Así, llama a observar "con cautela" los resultados provinciales. "Hay zonas de España que esto ya lo vivieron antes que el resto, pero muchas veces se reequilibra", explica. Alude a movimientos de población, por ejemplo, de trabajadores que migraron hacia Cataluña, País Vasco y Madrid, y regresan jubilados a sus ciudades de origen, o de jubilados que se trasladan a vivir a zonas costeras buscando un clima más benigno, lo que altera el número de pensionistas en esos territorios.

En cuanto a las causas por las que bajará la ratio de cotizantes sobre pensionistas, este profesor de Economía afirma que "estamos creando empleo a un ritmo razonable", aunque, en el lado contrario, ahora llega una "gran ola de jubilación" con la salida del mercado de trabajo de los baby boomers, que son los nacidos en la década de los 60, "cuando se produjo el récord de nacimientos en España en el siglo XX", recuerda.

Por otra parte, la esperanza de vida sube y el número de pensionistas "bate récords permanentemente", confirma.

Preguntado por otro factor que también puede incidir en la situación, la regularización extraordinaria de migrantes actual, Gabriel Pérez Alcalá adelanta que "probablemente, tendrá efectos sobre la Seguridad Social, muchas personas tienen trabajo y podrán cotizar, pero esto no termina de resolver el problema".

En este sentido, destaca que las pensiones se actualizan con el IPC y "eso nos está llevando a un crecimiento espectacular del volumen total. El sistema, tal como está, no es sostenible, porque estamos ya en el límite de los impuestos que podemos pagar y sigue teniendo un crecimiento importante. Hay que reformarlo en los próximos dos o tres años".