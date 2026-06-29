Ayuntamiento de Córdoba
Las obras en el eje Tendillas-Mezquita de Córdoba cortan el tráfico hasta el 30 de agosto: itinerarios alternativos para los vecinos
La Delegación de Movilidad de Córdoba advierte de afecciones al tráfico rodado por obras de pavimentación
La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha informado este mediodía de una importante afección al tráfico rodado en el eje Tendillas-Mezquita por obras para la mejora del pavimento. Las obras, que se suman a otras tantas que se acometerán este verano, han dado comienzo este lunes 29 de junio y se espera que se prolonguen hasta el 30 de agosto, por lo que el Consistorio ha pedido la máxima colaboración vecinal.
La actuación de pavimentación tendrá lugar por fases, pero en líneas generales tendrá especial repercusión en la plaza de la Agrupación de Cofradías, la calle Blanco Belmonte, la calle Ángel de Saavedra y la calle Jesús y María desde hoy mismo. Las obras, y los consiguientes cortes de tráfico, se iniciarán en la plaza Agrupación de Cofradías, lo que afectará a la movilidad del eje formado por las calles Buen Pastor y Conde y Luque. Los vecinos de ese entorno, así como los que tienen cocheras y establecimientos en esa zona, tendrán que salir por la plaza Pineda, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba.
Dos semanas de duración
El Ayuntamiento de Córdoba estima que esta primera fase de las obras con afectación al tráfico tendrán una duración de 2 semanas y la ejecución de cada una de ellas tendrá repercusión en la configuración viaria de la zona, de la que irá informando la empresa que lleva a cabo la intervención.
Desde el Departamento de Movilidad solicitan la colaboración del vecindario, así como una planificación previa de desplazamientos el día y horario, siendo esencial que atiendan las indicaciones de la señalización y de los operarios dispuestos ese día en la zona afectada.
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