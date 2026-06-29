Obituario
Muere Manuel García, el asesor laboral cuya bondad operaba sin intermediarios
Desde Gabinete de Asesores Titulados, consagró cada jornada de su vida profesional al asesoramiento laboral con una humanidad y una devoción que rozaba lo artesanal
Javier Martín
Existe una clase de hombres que no necesitan alzar la voz para llenar una habitación. Manuel García pertenecía a esa estirpe silenciosa y firme de quienes dejan marca, no por lo que proclaman, sino por lo que hacen cuando nadie los observa. Su ausencia nos obliga ahora a poner en palabras lo que él jamás habría consentido que se dijera en su presencia.
Desde Gabinete de Asesores Titulados, consagró cada jornada de su vida profesional al asesoramiento laboral con una devoción que rozaba lo artesanal. Donde otros veían expedientes, él percibía rostros. Donde la norma dictaba frialdad, él oponía calidez. Puente Genil fue su ancla elegida, Córdoba su territorio de servicio, y la lealtad a ambas, un acto de coherencia que sostuvo sin titubear durante décadas. Nunca cedió a la tentación de marcharse; entendió que la grandeza no exige escenarios grandes, sino corazones a la altura.
Su despacho funcionaba como un confesionario laico: allí se entraba con la angustia de un despido, la incertidumbre de un contrato o el peso de una negociación difícil, y se salía con la extraña serenidad que solo proporciona saberse en manos de alguien que antepone tu bienestar al suyo. Poseía esa rara aleación de rigor intelectual y ternura práctica que convierte a un buen profesional en alguien irremplazable. Empresarios, trabajadores y colegas de oficio depositaron en él una confianza sin reservas, y Manolo respondió a cada una de esas confianzas con una honradez que no admitía grietas. No es de extrañar que tantas relaciones profesionales acabaran forjándose en vínculos de amistad inquebrantable.
Pero reducir a Manolo a su faceta laboral sería traicionar su verdadera dimensión. Era un hombre cuya bondad operaba sin intermediarios: directa, espontánea y despojada de cualquier cálculo. Conversador lúcido, capaz de iluminar lo complejo con una sola frase certera. Discreto hasta en la generosidad, como si dar fuera un acto tan natural que no mereciera siquiera ser advertido. Tendía la mano con la misma naturalidad con la que otros respiran, y lo hacía antes de que el necesitado encontrara las palabras para pedirlo.
Hoy, quienes lo queríamos, sentimos el desgarro de su ausencia. Pero sabemos también que hay vidas que trascienden su propio final, y la de Manolo es, sin duda, una de ellas. Su legado no habita en archivos ni en sentencias: late en la gratitud callada de cientos de familias, en la rectitud que enseñó con el ejemplo y en esa forma luminosa e irrepetible de habitar el mundo que quienes lo conocimos llevaremos grabada para siempre.
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