Manuel Torralbo inicia su segundo mandato en la UCO con un plan de ajuste ante el reto de la financiación

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha iniciado este lunes su segundo mandato al frente de la institución tras la sesión solemne de investidura celebrada en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales, donde también han tomado posesión los miembros de su nuevo equipo de gobierno. En un discurso marcado por la defensa de la universidad pública, Torralbo anunció la puesta en marcha de un plan de mitigación de riesgos para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, basado en la adecuación a la financiación prevista en el modelo, la optimización de los ingresos externos y la revisión y reformulación del gasto universitario.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, aprovechó su discurso de investidura para hacer balance de su primer mandato y marcar las prioridades de los próximos seis años, con la financiación de las universidades públicas andaluzas como principal eje de su intervención. Torralbo advirtió de la delicada situación económica de la institución y anunció que el proyecto de presupuesto de la UCO para 2025 presenta un desequilibrio negativo de 4,5 millones de euros, que atribuyó a la insuficiente cobertura de determinadas obligaciones salariales prevista en el modelo andaluz de financiación.

Ante este escenario, explicó que el equipo de gobierno trabaja ya en un plan de mitigación de riesgos para garantizar la sostenibilidad económica de la institución, basado en la contención del gasto, la captación de financiación externa y la revisión de la estructura presupuestaria.

El rector reclamó además el cumplimiento del objetivo recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de destinar el 1% del PIB a la financiación universitaria y pidió a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que continúen colaborando para garantizar un marco económico "estable, suficiente y previsible" para las universidades públicas.

Manuel Torralbo inaugura su segundo mandato en la Universidad de Córdoba / Manuel Murillo

En materia de infraestructuras, defendió que la UCO dispone de proyectos ya redactados y, en algunos casos, con licencia de obra, a la espera de financiación para poder ejecutarlos. Entre ellos citó la continuación de la remodelación del Campus de Rabanales, el edificio del Vial Norte o la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

La vicerrectora de Política Científica, María José Polo, intervino en representación del nuevo Consejo de Dirección y aseguró que el equipo afronta esta nueva etapa "con más experiencia y, por tanto, con más confianza", aunque siendo plenamente consciente de la complejidad de los retos que tiene por delante la universidad.

Una gestión basada en la experiencia, la escucha y la mejora continua

En un contexto internacional que definió como "turbulento e incierto", defendió una gestión basada en la experiencia, la escucha y la mejora continua, y realizó una autocrítica sobre aquellos objetivos que no pudieron alcanzarse durante el anterior mandato. "Pedimos disculpas por toda vez en que no hemos llegado a lo necesitado o a lo esperado", afirmó, antes de renovar el compromiso del equipo con el proyecto del rector y con una gestión eficiente de los recursos públicos para seguir consolidando a la UCO como un referente académico y científico.

Por su parte, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, reivindicó el papel de las universidades públicas como instituciones esenciales para el desarrollo económico, científico y social, especialmente en un contexto marcado por la desinformación, el cuestionamiento de la evidencia científica y los desafíos derivados de la inteligencia artificial.

Defendió que la universidad debe seguir ofreciendo una formación de calidad, reforzar la transferencia del conocimiento hacia la sociedad y las empresas y preservar su autonomía y su capacidad crítica. Asimismo, reclamó una mayor financiación para el sistema universitario y anunció que los próximos reales decretos de desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario avanzarán hacia un modelo basado en una mayor confianza institucional entre administraciones y universidades.

La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, subrayó que la Junta mantendrá su compromiso con la financiación y estabilidad de las universidades públicas, continuará trabajando con la comisión técnica para reforzar el modelo de financiación y respaldará el nuevo mandato del rector. También destacó el prestigio de la Universidad de Córdoba, su presencia entre las mejores universidades del mundo, la puesta en marcha de nuevas titulaciones estratégicas y su papel clave en proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, llamada a impulsar el empleo y el desarrollo económico de la provincia.

Cabe recordar que Manuel Torralbo tomó posesión oficialmente como rector de la Universidad de Córdoba el pasado 19 de junio en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Torralbo fue reelegido como rector de la Universidad de Córdoba el pasado 23 de abril tras concurrir como candidato único en unas elecciones celebradas mediante voto electrónico, en las que la participación se situó en el 23,38% del censo y en las que votaron 4.715 miembros de la comunidad universitaria.