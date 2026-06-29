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Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria

Sindicatos policiales solicitan una reunión con la comisaria principal para aclarar la actuación de dos agentes y su posterior traslado de unidad

Intervención de la Policia Nacional en la Feria de Córdoba, en una imagen de archivo.

Intervención de la Policia Nacional en la Feria de Córdoba, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Malestar entre agentes de la Policía Nacional de Córdoba después de que dos miembros del cuerpo ejercieran funciones de seguridad en una caseta durante la pasada Feria de Córdoba, una actividad que, a priori, podría resultar incompatible con su condición de policías nacionales.

Según ha adelantado Vozpópuli y ha podido confirmar este periódico, los dos agentes, adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), trabajaron en la seguridad de una caseta del recinto ferial durante el pasado mes de mayo mientras se encontraban fuera de servicio.

Seguridad en la Feria de mayo Policia Nacional

Seguridad en la Feria de mayo Policia Nacional / MANUEL MURILLO / COR

Una intervención fuera de lo común

El episodio que hizo saltar las alarmas se produjo cuando un cliente de la caseta en la que prestaban servicio pagó presuntamente con un billete falso de 20 euros. En ese momento, los agentes, que actuaban como personal de seguridad del recinto, avisaron a sus compañeros. Según ha podido saber este periódico, ambos habrían intervenido en el operativo de manera no oficial, excediendo las funciones propias de la vigilancia privada que estaban realizando en la caseta.

Malestar en la Policía

La situación ha generado malestar dentro del cuerpo, no solo por la posible incompatibilidad entre ambas actividades, sino también porque poco después los dos agentes fueron trasladados a la unidad de Policía Judicial. Algunas fuentes policiales interpretan ese cambio de destino como un posible trato de favor, aunque por el momento no consta que ese traslado esté vinculado directamente con lo sucedido en El Arenal.

Córdoba en Mayo. Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Crónica de ambiente el miércoles de Feria. Policía local y Nacional a caballo en la portada

Agente de la Policía Local y Nacional en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Desde el sindicato Jupol aseguran que han solicitado una reunión con la comisaria principal jefa de Córdoba, Dolores López, para esclarecer lo ocurrido. La organización sindical advierte, no obstante, de que el cambio de puesto de los agentes no tiene por qué estar relacionado necesariamente con los hechos registrados durante la Feria.

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Desde la Policía Nacional en Córdoba y la Subdelegación del Gobierno han preferido no hacer declaraciones sobre este asunto. Por el momento se desconoce si se ha abierto alguna investigación interna o expediente disciplinario a los agentes implicados.

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