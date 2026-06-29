Juanjo Caballero, secretario de Juventud de CCOO en Córdoba: "Mi contrato es de 30 horas semanales"

Juanjo Caballero acaba de asumir el cargo de secretario de Juventud de CCOO de Córdoba. Tiene 30 años de edad y estudió Historia, pero trabaja como teleoperador para compañías de la luz. "Es un sector precario. La mayoría de la plantilla es bastante joven, tiene mucha rotación y los salarios son el SMI (salario mínimo interprofesional) y poco más", explica. Le gustaría estudiar el máster que habilita para poder opositar y dedicarse profesionalmente a la enseñanza, pero señala que "tiene plazas limitadas en el sistema público, puedes estar cuatro años en lista de espera. La gente lo paga por lo privado, porque te ofrecen la posibilidad de hacerlo online y te permite trabajar mientras lo estudias, pero cuesta un dineral".

Con estas pinceladas sobre el empleo y la educación, apunta dos problemas que afectan al colectivo joven en la actualidad, que son las dificultades para acceder al mercado laboral y los hándicaps que encuentran en la educación pública. De esta forma, opina que con la Formación Profesional "ocurre lo mismo" que con el antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), que hoy es un máster: "ofertan muchas plazas en el sector privado y pocas en lo público. Quienes tienen capacidad económica suficiente pueden permitirse acceder a esa formación y se agranda la brecha entre clases", lamenta.

"En el mejor mes podemos cobrar 1.300 euros"

Este responsable sindical explica su experiencia personal como ejemplo de la situación de muchos jóvenes. Tiene un contrato de 30 horas semanales y percibe un sueldo de 1.000 euros, más incentivos, por lo que "en el mejor mes, podemos cobrar 1.200 o 1.300 euros". Vive con su pareja y entre los dos afrontan el gasto de la vivienda, aunque asume que si estuviese solo tendría que compartir piso.

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Juanjo Caballero, secretario de Juventud de CCOO en Córdoba. / CÓRDOBA

Por ello, Juanjo Caballero entiende que "los salarios tienen que ser altos y acordes al nivel de vida". Después del paso por el mercado de trabajo, llega la jubilación y a este respecto recuerda también que "las pensiones las pagamos todos, no solo los jóvenes". En este sentido, critica que "quieren hacernos creer que el problema de las pensiones es por culpa de los pensionistas y están intentando enfrentar a los dos colectivos, pero esto es impostado por los poderes económicos, que quieren que no luchemos por las pensiones ni por cualquier otro servicio público". El secretario de Juventud de CCOO se pregunta cómo podrían afrontar los jóvenes, con sus salarios actuales, los gastos de la vivienda, un plan de pensiones privado y servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. "Lo público establece un principio de equidad y de igualdad entre todos, y necesitamos salarios dignos y trabajos estables", reivindica.