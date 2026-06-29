Las iglesias fernandinas de Córdoba abrirán durante la noche en julio y agosto: templos, horarios y precios

El Cabildo Catedral de Córdoba acaba de lanzar una interesante novedad para adaptar las visitas a sus templos al fuerte calor propio del verano. Así, las siete iglesias que componen la ruta de las iglesias fernandinas abrirán los jueves, viernes y sábado de 21.00 a 00.00 horas durane los meses de julio y agosto, a partir del próximo 2 de julio. El objetivo es fomentar el turismo en los meses de temporada estival y favorecer "una visita más cómoda" durante días de altas temperaturas, explica el Cabildo en una nota de prensa.

Además, la institución religiosa se une al Ayuntamiento de Córdoba, que aprobó recientemente la apertura de sus museos municipales en horario nocturno, precisamente, de jueves a sábado. De este modo, las iglesias fernandinas estarán abiertas en una franja horaria que permite "adaptar la oferta patrimonial y cultural a las condiciones climáticas del verano cordobés". Los visitantes, así como los cordobeses, podrán disfrutar de estas visitas nocturnas en lugares de gran belleza artística.

Cuáles son las iglesias acogidas a las visitas nocturnas

En concreto, son siete las iglesias que podrán visitarse de noche, de jueves a sábado, estos dos próximos meses. Los templos que abrirán son Santa Marina, San Lorenzo, la iglesia del Juramento de San Rafael, San Francisco, San Basilio, San Pedro y San Andrés.

Las iglesias fernandinas de Córdoba abrirán durante la noche en julio y agosto. / CÓRDOBA

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha explicado que esta medida "responde a la voluntad permanente del Cabildo de colaborar con la ciudad" y de poner a disposición de los cordobeses y los turistas "los recursos patrimoniales que gestiona para enriquecer la oferta cultural". Nieva ha añadido que la apertura nocturna de las iglesias fernandinas "ofrece una alternativa cercana y de enorme valor tanto histórico como espiritual para quienes nos visitan y para los propios cordobeses".

Cambios en los horarios de apertura para adaptarse

Para adaptarse a esta novedad, las siete iglesias fernandinas modificarán sus horarios de apertura habituales. Así, en julio y agosto, permanecerán abiertas de 09.00 a 15.00 horas, en horario de mañana, mientras que los jueves y viernes contarán con jornada partida, de 10.00 a 13.00 y de 21.00 a 00.00 horas. Los sábados, el horario es exclusivamente nocturno, de 21.00 a 00.00 horas.

Las iglesias fernandinas de Córdoba abrirán durante la noche en julio y agosto. / CÓRDOBA

Una apuesta por el patrimonio de Córdoba y por sus barrios

La ruta de las iglesias fernandinas, explica el Cabildo, es "una de las grandes apuestas de los últimos años para ampliar la oferta turística de Córdoba más allá del entorno inmediato de la Mezquita-Catedral". Los templos, de gran valor histórico, artístico y religioso, favorecen con su apertura "a la actividad económica y social de barrios más alejados del eje principal monumental" de Córdoba, explica la nota de prensa.

"La ruta fernandina nos permite mostrar otra Córdoba, una Córdoba de barrios, de historia viva, de patrimonio religioso y de identidad. Queremos que quienes nos visitan descubran también ese patrimonio y que esa actividad contribuya a generar vida y oportunidades en otros puntos de la ciudad”, ha subrayado Joaquín Alberto Nieva.

Las iglesias fernandinas de Córdoba abrirán durante la noche en julio y agosto. / CÓRDOBA

Colaboración institucional entre el Cabildo y el Ayuntamiento

La iniciativa se enmarca en la colaboración institucional entre el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Córdoba para el desarrollo de actividades culturales conjuntas y para la consolidación de una oferta turística adaptada a las características de la temporada estival. "Con esta medida, Córdoba refuerza su propuesta como destino patrimonial también durante la noche, aprovechando las franjas horarias más favorables y ofreciendo nuevas posibilidades de visita durante los meses de julio y agosto".

Las iglesias fernandinas de Córdoba abrirán durante la noche en julio y agosto. / CÓRDOBA

Precio de las entradas

Aunque en la nota de prensa en la que se comunica el horario nocturno de visitas de las iglesias fernandinas en verano no se indican los precios, en la página web oficial de la Mezquita-Catedral viene indicado que el precio de la ruta de las iglesias fernandinas en su modelo clásico.

La entrada general tiene un coste de 6 euros, mientras que es gratuita para los nacidos o residentes en la diócesis de Córdoba, así como para los niños menores de 10 años. Tampoco tienen que pagar aquellos visitantes de la Mezquita-Catedral y de Alma de Córdoba, cuyas entradas tienen incluida la ruta de las iglesias fernandinas.