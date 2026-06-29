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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de junio de 2029

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Exposición ‘Sierra Morena observada’

Exposición ‘Sierra Morena observada’ / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Exposición

‘Sierra Morena observada’

Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba esta muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. El visitante podrá realizar un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Duets’, de Juanjo Martín

Se trata de una muestra fotográfica interactiva de aproximadamente 150 fotografías presentadas en formato de dípticos que, lejos de pretender aleccionar, busca profundizar en los pensamientos personales de quien contempla las piezas.

CÓRDOBA. Afoco. Galería Ignacio Barceló.

Alcalde de la Cruz Ceballos, 7.

De 20.00 a 22.00 horas.

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