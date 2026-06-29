Guillermo Cuesta: "En Andalucía todavía no me he encontrado ninguna empresa familiar tan antigua como la de Alvear"

Guillermo Cuesta se ha propuesto escribir ocho libros, uno por la historia de las empresas familiares de cada una de las provincias andaluzas. Ya lleva tres: Málaga (que consta de dos volúmenes), Almería y Córdoba, el último en publicarse. Cuesta ha estado un año recopilando la información de 128 empresas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. Calderería Manzano, Fuentes Guerra, Heladería de Montalbán, Grupo Rosales o Jícar son algunas de las empresas familiares cordobesas que aparecen recogidas en su libro Familias Emprendedoras con Historia de Córdoba.

Fruto de su investigación nace un libro con una edición de lujo y gran formato, de 27 por 32 centímetros, con 276 páginas y más de 800 fotografías que ilustran la evolución de estas empresas y, con ellas, parte de la transformación económica y social de Córdoba. La obra, así como las dedicadas a las empresas familiares de Almería y Málaga, puede conseguirse en la web https://www.guicuesteditores.com/ a un precio de 80 euros.

-¿Cómo nace la idea de reunir en un libro la historia de estas empresas familiares cordobesas?

-Llevo bastantes años, desde el 2017 que empecé, escribiendo la historia de empresas familiares destacadas en toda Andalucía. Tengo ya escritas las de la provincia de Málaga, que tengo dos volúmenes, el primero y el segundo, y el libro de empresas familiares de Almería. Y este año he hecho el de Córdoba.

-¿Y en qué consiste ese proceso de investigación para escribir el libro?

-Busco las empresas más destacadas dentro de cada sector e intento recoger todos los sectores productivos de cada provincia.

-En el caso de Córdoba, ¿ha encontrado alguna historia que le haya sorprendido especialmente o le haya llamado la atención?

-Sí, por ejemplo, he recogido que en Andalucía no hay ninguna empresa familiar tan antigua como la de Alvear. En todas las investigaciones que he hecho no he encontrado ninguna empresa tan antigua como la de Alvear, que va ya por la octava generación. Hay otras también con muchísima historia, como Aguilar de Dios, Aceitunas Torrent, Iluminaciones Ximénez, Cruzber, Grupo Peña, Barea o Jurado Olmo.

-¿Y qué sectores están más representados en la empresa familiar cordobesa?

-No te podría decir uno solo, porque están representados prácticamente todos los sectores empresariales, desde la industria a los servicios.

-¿Qué papel en el desarrollo del territorio y en la creación de empleo y riqueza tienen estas empresas?

-Todas las empresas que cité antes dan muchísimo empleo. Infrico, Magtel o Eticalidad son ejemplo de ello. De hecho, las empresas que yo he seleccionado para este libro son las que más han contribuido al crecimiento y desarrollo de la sociedad cordobesa.

Guillermo Cuesta. / A. J. GONZÁLEZ

-El libro de Córdoba relata la historia de hasta 128 empresas, ¿cómo es el trabajo de campo?

-Me entrevisto con los secretarios, los fundadores si es posible o las siguientes generaciones. En esas entrevistas me cuentan su historia, desde los orígenes hasta la actualidad. Yo luego hago un resumen que siempre les envío antes de publicar nada, para que no haya ningún tipo de error.

-¿Y cuánto tiempo le ha llevado reunir toda la información de estas 128 empresas cordobesas?

-Como todo en la vida, la experiencia es un punto, y ya voy un poquito más rápido. Pero más o menos un año.

-¿Cuáles son los principales retos de las empresas familiares a día de hoy?, ¿hay relevo generacional?

El problema de hoy en día en estas empresas es la sucesión. Ahora, los jóvenes no quieren tanta responsabilidad ni tanto sacrificio, cuando estas empresas han conseguido llegar a lo que son gracias al esfuerzo de sus fundadores. La sociedad cada vez quiere trabajar menos, quiere que todo sea más cómodo, y ese sacrificio del que hablamos va desapareciendo. Ese es el problema que nos estamos encontrando. Eso sí, todavía quedan muchas empresas donde las siguientes generaciones continúan. Y hay otras que no tienen garantizada la sucesión y no saben al final lo que van a hacer, si venderlas a un fondo de inversión o venderlas a una multinacional, es complicado. Muchos jóvenes están estudiando para formarse en otras carreras y no quieren continuar con el desarrollo de estas empresas porque saben del esfuerzo y el sacrificio que requieren al haber visto a sus padres o a sus abuelos. Y a día de hoy, creo, muchos buscan trabajar en un empleo público para tener esa estabilidad. Es una pena porque hay muchos estudiantes que podrían servir para ser empresarios.

-¿El objetivo es poder hacer este libro de todas las provincias andaluzas?

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-Sí, me gustaría continuar y terminarlo, aunque ya tengo 67 años. Pero me he propuesto, si Dios quiere, pues continuar.