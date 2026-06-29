La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo anunció la semana pasada y los pronósticos lo confirman: Córdoba está a las puertas de una nueva ola de calor. Será la segunda de la temporada y llega seis días después del cierre del último episodio de temperaturas extremas. Además, el fenómeno ya tiene nombre a cuenta del portal meteorológico Andalmet, que bautiza por segundo año los episodios de calor extremo en la comunidad autónoma andaluza, y ha denominado a la nueva ola de calor ‘Bernardo’.

El nuevo episodio hará su entrada este martes 30 de junio, si bien ya este lunes la máxima de los termómetros marcará los 40 grados. En esta ocasión el episodio cálido afectará principalmente al oeste de la Andalucía, con el mercurio sostenido en la marca de 40º o superior, e impactará especialmente en el interior de la Andalucía occidental, con protagonismo del Valle del Guadalquivir y el interior de Huelva y Cádiz.

Un termómetro marca 42 grados en Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

La ola de calor ‘Bernardo, el longevo’

Desde el portal Andalmet ya advierten que si por algo se caracterizará la segunda ola de calor de la temporada será por su duración, pues se espera que los termómetros estén disparados, como mínimo entre 8 y 10 días; mientras que otros portales meteorológicos prolongan el evento hasta, al menos, el jueves 9 de julio, lo que encadenaría once jornadas bajo el influjo de la ola de calor.

¿Hasta dónde subirá el termómetro en Córdoba?

La previsión de la Aemet del 29 de junio al 5 de julio, avisa de una semana con máximas disparadas y noches tropicales, y ya ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para las jornadas del lunes, martes y miércoles, y se espera que prolongue las alertas, que podrían elevarse a naranja, durante toda la semana.

Para este lunes, 29 de junio, los termómetros subirán hasta los 40 grados, con mínima de 20. El martes, día previsto del inicio de la ola de calor, la marca bajará un grado, hasta los 39º, mientras que la mínima subirá a 21.

El miércoles y el jueves, las máximas alcanzarán los 41 grados, y las mínimas no bajarán de los 22 y 23 grados, respectivamente. El viernes, a las puertas del fin de semana, se esperan 40 grados, con 22 de mínima.

Y el sábado, vuelta a los 41 grados, con 21º de mínima. Pero será el domingo 5 de julio, el día más tórrido de la semana, con una máxima prevista de 43 grados, y mínima de 22º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

¿Tercera ola de calor a la vista?

A la espera del avance de la previsión de la Aemet, no está claro cuándo terminará el episodio de calor extremo. Mientras unos portales meteorológicos, como The Weather Channel, marcan un impasse en la jornada del 10 de julio, con máxima de 39º, para retomar la concatenación de días con máximas de 40 grados a partir del sábado 11 de julio, en lo que podría ser el anuncio de una nueva ola de calor; otros como eltiempo.es, Meteored o Accuweather, prolongan la segunda ola de calor hasta, al menos, el domingo 12 de julio.