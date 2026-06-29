ACCESO DE LA UNIVERSIDAD
PAU 2026 en Córdoba: consulta aquí las notas de la convocatoria extraordinaria
Los estudiantes cordobeses realizan estos exámenes entre el 30 de junio y el 2 de julio
El calendario de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, en Córdoba se completa la primera semana de julio con la celebración de la convocatoria extraordinaria de estos exámenes, del 30 de junio al 2 de julio en las sedes de la Universidad de Córdoba (UCO).
Tras la realización de las pruebas, queda esperar a la publicación de las notas. Primero, serán las calificaciones de cada uno de los exámenes y la nota global. Si no están de acuerdo con el resultado, los estudiantes tienen la opción de solicitar la revisión de las calificaciones. Coincidiendo con la publicación de las notas, se abrirá el plazo de la presentación de las solicitudes y, finalmente, en unas semanas, la adjudicación de plazas.
¿Cómo se calcula la nota final de la PAU?
La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.
La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14. En la fase obligatoria se exigirá como nota mínima una calificación de 4 para poder hacer la media de la nota final de la Selectividad, y en la fase voluntaria un 5.
¿Cuándo sale la nota de la fase extraordinaria de Selectividad?
Las notas de la Selectividad se publicarán en el portal web de la UCO el jueves 9 de julio a las 8.00 horas. Puedes consultar la nota de la convocatoria extraordinaria de Selectividad aquí.
Plazo de revisión de exámenes
En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio a las 12.00 horas. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas tras la revisión el 18 de julio.
Entrega de solicitudes
El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz para los alumnos presentados a la convocatoria extraordinaria tendrá lugar del 9 al 14 de julio.
Adjudicación de plazas
El 24 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase extraordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 27 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 3 de septiembre.
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