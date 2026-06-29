Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enol Rodríguez, fichaje CCFSalidas CCFAnálisis | Adnane GhailanEl pueblo cordobés entre dos provinciasLocalizada joven desaparecidaConvento de Santa MartaBomberos en VenezuelaFP en CórdobaMonjas de clausuraPiscinas CórdobaDieciseisavos del MundialCalor intenso40 años del PERMª Ángeles MelladoVista AlegreCasa de las conchasEl tiempoLotería NacionalTerremoto de Venezuela, en directo
instagramlinkedin

ACCESO DE LA UNIVERSIDAD

PAU 2026 en Córdoba: consulta aquí las notas de la convocatoria extraordinaria

Los estudiantes cordobeses realizan estos exámenes entre el 30 de junio y el 2 de julio

Convocatoria extraordinaria de Selectividad en Córdoba, en una imagen de archivo.

Convocatoria extraordinaria de Selectividad en Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

El calendario de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, en Córdoba se completa la primera semana de julio con la celebración de la convocatoria extraordinaria de estos exámenes, del 30 de junio al 2 de julio en las sedes de la Universidad de Córdoba (UCO).

Tras la realización de las pruebas, queda esperar a la publicación de las notas. Primero, serán las calificaciones de cada uno de los exámenes y la nota global. Si no están de acuerdo con el resultado, los estudiantes tienen la opción de solicitar la revisión de las calificaciones. Coincidiendo con la publicación de las notas, se abrirá el plazo de la presentación de las solicitudes y, finalmente, en unas semanas, la adjudicación de plazas.

Examen de la PEvAU en Andalucía.

Examen de la PAU en Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

¿Cómo se calcula la nota final de la PAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14. En la fase obligatoria se exigirá como nota mínima una calificación de 4 para poder hacer la media de la nota final de la Selectividad, y en la fase voluntaria un 5.

La primera jornada de la convocatoria extraordinaria de Selectividad, en imágenes

Estudiantes en la convocatoria extraordinaria de Selectividad, en una imagen de archivo / Manuel Murillo

¿Cuándo sale la nota de la fase extraordinaria de Selectividad?

Las notas de la Selectividad se publicarán en el portal web de la UCO el jueves 9 de julio a las 8.00 horas. Puedes consultar la nota de la convocatoria extraordinaria de Selectividad aquí.

Plazo de revisión de exámenes

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio a las 12.00 horas. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas tras la revisión el 18 de julio.

33 Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz para los alumnos presentados a la convocatoria extraordinaria tendrá lugar del 9 al 14 de julio.

Noticias relacionadas y más

Adjudicación de plazas

El 24 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase extraordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 27 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 3 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  2. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  3. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  4. Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
  5. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  6. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  7. La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
  8. Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de junio de 2029

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de junio de 2029

PAU 2026 en Córdoba: consulta aquí las notas de la convocatoria extraordinaria

PAU 2026 en Córdoba: consulta aquí las notas de la convocatoria extraordinaria

Amalia Pedraza, pensionista de Córdoba: "Me asusta el mundo que podemos dejar"

Amalia Pedraza, pensionista de Córdoba: "Me asusta el mundo que podemos dejar"

Juanjo Caballero, secretario de Juventud de CCOO en Córdoba: "Mi contrato es de 30 horas semanales"

Juanjo Caballero, secretario de Juventud de CCOO en Córdoba: "Mi contrato es de 30 horas semanales"

Los pensionistas crecen en Córdoba cuatro veces más que los trabajadores en los últimos 20 años

Los pensionistas crecen en Córdoba cuatro veces más que los trabajadores en los últimos 20 años

La Policía sigue buscando a Paco Molina once años después de su desaparición: «En otros casos se ha logrado»

¿Tienes perros o gatos en casa? Estos son los consejos para que tus mascotas lleven bien el calor

¿Tienes perros o gatos en casa? Estos son los consejos para que tus mascotas lleven bien el calor

Guillermo Cuesta: "En Andalucía todavía no me he encontrado ninguna empresa familiar tan antigua como la de Alvear"

Guillermo Cuesta: "En Andalucía todavía no me he encontrado ninguna empresa familiar tan antigua como la de Alvear"
Tracking Pixel Contents