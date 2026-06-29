Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento la creación del consejo municipal LGTBI tras el éxito de la Marcha por la Diversidad

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, y al equipo de gobierno la constitución del consejo municipal LGTBI, un órgano de “participación y diálogo” que, según la coalición, debe servir para escuchar a los colectivos y desarrollar políticas municipales que garanticen los derechos, la igualdad y la diversidad en la ciudad.

La formación ha realizado esta petición tras la Marcha por la Diversidad celebrada este domingo en Córdoba, que reunió, según la coalición, a más de un millar de personas en las calles de la ciudad. Hacemos considera que esta respuesta ciudadana tiene “aún más relevancia” al tratarse de la primera movilización de estas características celebrada sin la participación ni el respaldo institucional del Ayuntamiento (la marcha del Orgullo oficial se celebró el pasado 13 de junio).

“Más de mil personas salieron ayer a la calle para defender la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI. Esa respuesta demuestra que existe una demanda social real para seguir avanzando en políticas públicas de igualdad y de protección”, ha señalado el grupo municipal.

Reconocimiento a los colectivos organizadores

Hacemos Córdoba ha querido reconocer el trabajo de las entidades organizadoras de la marcha, que, según la coalición, desarrollan durante todo el año una labor “imprescindible” de concienciación, acompañamiento y visibilización de las problemáticas que todavía afectan a muchas personas LGTBI.

La formación ha destacado especialmente el trabajo de Todes Transformando por su “labor constante en Córdoba en defensa de la diversidad, la inclusión y los derechos de las personas LGTBI”.

“Los colectivos llevan años realizando un trabajo ejemplar en nuestra ciudad. Son ellos quienes acompañan, visibilizan y denuncian situaciones de discriminación, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los discursos de odio y los mensajes de la ultraderecha, que encuentran demasiadas veces el beneplácito o el silencio cómplice de la derecha”, ha apuntado Hacemos Córdoba.

Críticas a la gestión municipal

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que llevan tiempo denunciando la “falta de gestión” del equipo de gobierno en esta materia, así como la ausencia de comunicación con las entidades y el “nulo acercamiento” a los colectivos que representan a las personas LGTBI de Córdoba.

La coalición también ha señalado que la jornada evidenció, a su juicio, una falta de coordinación municipal, después de que dos autobuses de Aucorsa tuvieran que detenerse en plena vía por la que discurría la manifestación. Para Hacemos Córdoba, esta situación “podría haberse evitado mediante una adecuada planificación”.

Una propuesta planteada en mayo

Hacemos Córdoba ha recordado que la creación del consejo municipal LGTBI ya fue planteada por la coalición en una moción presentada el pasado mes de mayo. La formación considera que el Ayuntamiento debe poner en marcha este órgano para abrir una vía estable de interlocución con las asociaciones.

“El Ayuntamiento no puede seguir dando la espalda a este colectivo. Es imprescindible constituir dicho órgano para escuchar a las asociaciones, impulsar medidas desde el ámbito municipal y garantizar que las instituciones miren a las personas LGTBI y atiendan sus necesidades”, ha defendido la coalición.

Desde Hacemos Córdoba concluyen que la respuesta social registrada en la Marcha por la Diversidad “debe servir para que el gobierno municipal abandone la pasividad y asuma de una vez su responsabilidad en la defensa de los derechos, la igualdad y la diversidad en Córdoba”.