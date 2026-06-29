Diez planes con niños en Córdoba para sobrevivir a julio sin achicharrarse: de los ‘chorritos’ al zoo nocturno

Con el calor apretando y los niños sin cole, organizar el día a día del mes de julio para muchas familias cordobesas –sin la opción del pueblo, o abuelos mediante- es una auténtica gymkhana, en la que se hace obligatorio sortear jornadas encadenadas con los termómetros a 40 grados y el recurso fácil de las pantallas.

Con este panorama, salir con niños en Córdoba no es una simple cuestión de ocio, o experiencia veraniega, es una estrategia familiar. La clave no está en renunciar a los planes, sino en elegir bien el momento, el lugar y la duración. En Córdoba, durante el verano, las mejores horas para moverse con menores suele ser antes de las 12.00 de la mañana y, después de las 20.00 horas, cuando el sol empieza a aflojar. Entre medias, la ciudad también ofrece refugios: museos, bibliotecas, talleres, piscinas, centros cívicos, salas de cine y actividades interiores que permiten mantener a raya el calor sin encerrar a los niños todo el día en casa.

Una buena estrategia es preparar una 'agenda familiar anticalor' para la semana: un día de piscina, un día de biblioteca, un día de museo, un día de cine o actividad interior y un día sin salir en las horas centrales. Organizarlo así evita improvisaciones que, en Córdoba y en julio, suelen acabar en niños cansados y adultos desesperados.

Los ‘chorritos’ de la Ciudad de los Niños

Es el recurso más divertido para muchas familias. Durante el verano, la Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba, situada en la avenida Menéndez Pidal, abre su zona de juegos de agua. Un auténtico oasis urbano cuando el calor arrecia.

Este espacio de diversión para los más pequeños ofrece ocio refrescante, columpios y atracciones, y zona de juegos tradicionales.

Otro de sus atractivos es su precio simbólico, 1 euro para niños, jóvenes y mayores de 64 años y 2 euros para el resto. El horario de verano es de martes a domingo, de 10.00 a 13.00 horas, y de 20.30 a 23.00 horas.

A. J. González

Museos por la mañana: cultura, fresco y plan corto

Los museos son uno de los grandes aliados del verano cordobés. No solo por el aire acondicionado o por la sombra de sus edificios históricos, sino porque permiten hacer planes breves, asumibles y con contenido para distintas edades.

Una buena opción es plantear la visita como una misión: buscar un cuadro, una escultura, una sala concreta o una historia curiosa. Así, el plan no se convierte en una visita eterna, sino en una actividad de 45 minutos o una hora, mucho más razonable para niños pequeños.

Entre los espacios que mejor encajan en una mañana de julio están el Museo Julio Romero de Torres, el Museo Arqueológico, el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños del Alcázar Califal o el Museo Taurino. La recomendación es clara: entrar temprano, llevar agua, evitar los desplazamientos largos al sol y consultar siempre los horarios de verano antes de salir.

'Plan! En verano' en el C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza un año más, del 23 de junio al 4 de septiembre, Plan! En verano, un programa de talleres educativos para disfrutar del museo durante las vacaciones a través del arte contemporáneo, la creación y la experimentación colectiva. Todas las actividades se celebran de 11.00 a 13.00 horas y son gratuitas.

Talleres infantiles: aprender sin pasar calor

Julio también es mes de talleres. Algunos espacios culturales y museísticos programan actividades pensadas para niños, con propuestas prácticas, dinámicas y más llevaderas que una visita convencional.

El Museo Arqueológico de Córdoba suele ser una de las referencias para familias durante el verano, con talleres infantiles en los que la historia se toca, se experimenta y se entiende desde el juego. Para los padres, además, tienen una ventaja evidente: son planes con hora cerrada, duración limitada y en interior.

También conviene revisar la programación de centros culturales, bibliotecas y espacios municipales, porque muchas actividades se concentran precisamente en las horas de más calor para ofrecer alternativas seguras y educativas.

Piscinas municipales: el clásico que nunca falla

Cuando el termómetro aprieta, la piscina se convierte en el plan más evidente. En Córdoba capital, las piscinas municipales de la Fuensanta y de la calle Marbella son dos de los puntos de referencia del verano.

El consejo para familias no es ir “cuando se pueda”, sino elegir bien la franja. Las primeras horas de apertura suelen ser más cómodas que el tramo central del día, aunque en plena ola de calor conviene extremar la protección incluso dentro del agua: crema solar, gorra, pausas en sombra, fruta, agua y evitar comidas pesadas.

Para niños pequeños, lo ideal es convertir la piscina en un plan de media jornada, no en una maratón. Dos o tres horas bien organizadas pueden ser suficientes para que disfruten sin terminar agotados.

Y también las piscinas de la Sierra de Córdoba

Y si se quiere doblar la apuesta, las piscinas de Assuan y las Dos Columnas en la sierra de Córdoba son la mejor alternativa para pasar un día en remojo y con unos cuantos grados menos que en la capital.

A. J. González

Aquasierra: el parque acuático a 30 minutos de Córdoba

Tampoco falla una escapada al parque acuático Aquasierra, situado en Villafranca a 30 minutos de la capital. Con un total de 47.000 metros cuadrados de superficie, Aquasierra es uno de los referentes de la red de Andalucía, con una actividad ininterrumpida desde su apertura en 1987.

El parque está lleno de toboganes acuáticos de multitud de formas y alturas para que puedas experimentar sensaciones únicas, la piscina del lago para refrescarse y la piscina infantil, diseñada para niños, con juegos acuáticos y toboganes de baja altura.

Aquasierra abre de lunes a domingo, de 11.30 a 20.00 horas, y cuenta con desplazamiento en autobús desde la capital.

Una de las atracciones del parque Aquasierra de Villafranca, en Córdoba. / CÓRDOBA

Bibliotecas: el refugio tranquilo que muchos olvidan

Las bibliotecas son uno de los mejores refugios climáticos para familias en julio. Tienen silencio, temperatura agradable, actividades puntuales y una ventaja añadida: ayudan a bajar revoluciones cuando los niños llevan demasiados días de piscina, pantallas o calor acumulado.

La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba mantiene actividad durante el verano, con propuestas de lectura, talleres y recursos digitales. La Biblioteca Poniente Sur, por ejemplo, programa en julio actividades infantiles vinculadas a la lectura y los valores, una opción especialmente útil para familias que buscan planes gratuitos o de bajo coste.

También está la opción de la Biblioteca Grupo Cántico, y su zona especial para niños con cristalera que da al jardín. Estos espacios funcionan muy bien como plan improvisado: elegir libros para las vacaciones, pasar una hora leyendo cuentos, descubrir cómics o preparar una pequeña lista de lecturas de verano.

Zona de niños en la Biblioteca Grupo Cántico. / Francisco González

Eso sí, conviene consultar los horarios, porque tienen apertura especial en verano y permanecen cerradas por la tarde.

Cine: el plan comodín para las tardes imposibles

Hay tardes de julio en Córdoba en las que el mejor plan es aceptar la evidencia: no apetece caminar, no apetece parque y no apetece estar en la calle. Para esos días, el cine es un comodín perfecto.

Las salas climatizadas permiten hacer un plan familiar cómodo en las horas más duras del calor. Las sesiones de tarde son especialmente prácticas para familias con niños que ya no duermen siesta o para quienes buscan una actividad después de comer sin exponerse al sol. Además, Córdoba abre este verano uno de sus cines de verano: el coliseo de San Andrés. Una opción de ocio nocturno para toda la familia.

Cine de verano en Córdoba / Víctor Castro

Actividades municipales de verano: conciliación y ocio educativo

Otro de los grandes recursos para julio son las actividades municipales. El Programa de Actividades de Verano del Ayuntamiento de Córdoba se desarrolla durante el mes de julio y plantea propuestas educativas, culturales, deportivas y saludables para menores.

Este tipo de programas son especialmente útiles para familias que necesitan conciliar, pero también para niños que agradecen mantener una rutina durante las vacaciones. La combinación de juegos, talleres, deporte suave y actividades en grupo permite que el verano no se reduzca únicamente a piscina y pantallas.

Un grupo de niños de una escuela de verano de Córdoba en una de las actividades lúdicas en las que participan a diario. | FRANCISCO GONZÁLEZ / A.R.A.

Para quienes no tengan plaza o busquen alternativas puntuales, la recomendación es revisar centros cívicos, bibliotecas, museos y programación de barrio, donde suelen aparecer actividades gratuitas o asequibles.

Campamentos y noches de verano en el Zoo de Córdoba

El Zoo de Córdoba vuelve a abrir sus puertas este verano ofreciendo actividades para el público infantil, con un programa para niños de 6 a 12 años.

Las actividades incluyen de nuevo los campamentos de verano, con talleres sobre concienciación medioambiental, juegos y manualidades, conocimiento y visita de las instalaciones para interactuar con los animales y proyecciones educativas sobre el medio ambiente. Los campamentos de verano se llevarán a cabo desde el día 29 de junio hasta el 3 de julio, por un lado, y luego desde el 6 de julio hasta el 10 de julio, por otro lado.

Por otra parte, el Zoo de Córdoba dispondrá de otra actividad que también está teniendo mucho éxito, que son las Noches en el zoológico. La idea es vivir una experiencia única, ya que se acude a este centro de conservación animal a partir de las 22.30 de la noche hasta las 9.00 de la mañana del día siguiente. Esta actividad tendrá un coste de 20 euros y pretende fomentar el conocimiento hacia la labor de conservación que se realiza en el Zoo. La actividad nocturna se celebrará los días 26 y 29 de junio, y los días 14, el 17 y 21 de julio.

Parques, sí, pero solo a horas razonables

Los parques no desaparecen en julio, pero cambian de horario. En Córdoba, intentar usarlos a mediodía o a primera hora de la tarde es una mala idea. El suelo quema, los columpios pueden alcanzar temperaturas muy altas y la exposición solar es excesiva.

Los mejores momentos son muy temprano o a última hora de la tarde. Para familias con niños madrugadores, un paseo antes de las 10.00 puede funcionar muy bien: parque corto, desayuno fuera y vuelta a casa antes de que el calor se imponga. Por la tarde, mejor esperar a que baje el sol y elegir zonas con sombra real, fuentes cercanas y posibilidad de retirada rápida.