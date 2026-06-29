Córdoba, entre las diez capitales de provincia de España en la que es más rentable comprar un piso para ponerlo en alquiler

La ciudad de Córdoba se encuentra entre las diez capitales de provincia en las que es más rentable comprar un piso para ponerlo en alquiler. En concreto, la rentabilidad bruta asciende a un 6,98%, siendo la décima entre las 50 capitales de España. Lidera el ranking Tarragona, con un 8,97%, seguida de Sevilla (7,80%) y Huesca (7,45%), en un estudio elaborado por el portal inmobiliario Pisos.com.

A nivel nacional, la rentabilidad bruta del alquiler en España en mayo de 2026 fue del 7,23%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 220.410 euros (2.449 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.328 euros, el propietario obtuvo un total de 15.940 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,23%. Esto supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (6,46%). Respecto al pasado mes de abril (7,19%) ha experimentado una subida de cuatro centésimas.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que "la vivienda continúa posicionándose como una de las alternativas de inversión más atractivas en buena parte de las capitales de provincia, especialmente en aquellos mercados donde los precios de compra todavía mantienen recorridos razonables frente al potencial de los ingresos por alquiler". En este sentido, explica que la rentabilidad "no depende únicamente del importe de las rentas, sino también de la evolución que han seguido los precios de adquisición en cada territorio, lo que explica las diferencias que observamos entre unas capitales y otras”.

¿Qué es la rentabilidad bruta del alquiler?

La rentabilidad bruta del alquiler es el “rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición”. El informe utiliza el precio medio de compra de una vivienda de 90 metros cuadrados en España y la renta media mensual nacional.

Una mujer consulta los precios de los anuncios de una inmobiliaria de Córdoba. / Pablo Cabrera

Hay que tener en cuenta que la medición de la rentabilidad bruta no contempla los gastos derivados de la propiedad de una vivienda. Sustituir un termo o una caldera, cambiar una lavadora cuando se estropea por el uso continuado, reponer muebles o pintar cada cierto tiempo las paredes son solo algunos de los gastos que debe realizarse para que un inmueble no se deteriore de forma evidente con el paso del tiempo.

Otros desembolsos, como las cuotas de la comunidad o las derramas extraordinarias para reformas en el bloque de pisos o en la intercomunidad tampoco se incluyen para calcular la rentabilidad bruta que, simplemente, divide el precio de compra de la vivienda entre el ingreso anual por su alquiler. No obstante, una persona interesada en adquirir una vivienda para arrendarla debe contar con estos gastos para elaborar su presupuesto y su plan de inversión.

San Sebastián, la ciudad en la que es menos rentable comprar para alquilar

El ranking de Pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibuja una horquilla que va desde una rentabilidad del 7,97% registrada en Tarragona al 3,85% de Donostia-San Sebastián. En este sentido, los precios más competitivos se encuentran en la ya citada Tarragona (7,97%), Sevilla (7,80%), Jaén (7,45%), Huesca (7,36%), Ávila (7,33%), Castellón de la Plana (7,17%), Segovia (7,02%), Barcelona (7,00%), Murcia (7,00%) y Córdoba (6,98%).

Una mujer mira los anuncios de una inmobiliaria, en Córdoba. / Manuel Murillo

En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia, las menos beneficiadas son Donostia-San Sebastián (3,85%), Girona (4,37%), Palma (4,40%), Cádiz (4,56%), Pamplona (4,61%), A Coruña (4,71%), Málaga (4,72%), Salamanca (4,81%), Logroño (4,84%) y Bilbao (4,86%).

“La amplia horquilla de rentabilidad entre capitales de provincia pone de manifiesto la marcada heterogeneidad del mercado residencial español, donde el binomio entre precio de compra y rentas de alquiler determina de forma decisiva el retorno de la inversión”, explica Font. "Las ciudades con precios de adquisición más contenidos tienden a ofrecer rentabilidades más elevadas, mientras que en aquellos mercados con valores de compra más exigentes el rendimiento se ajusta a la baja, incluso aunque la demanda de alquiler se mantenga activa. Esta divergencia territorial configura un mapa de inversión muy diferenciado, en el que cada capital responde a dinámicas propias y ofrece oportunidades distintas en función del perfil del inversor”, afirma el experto.