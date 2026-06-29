Córdoba crea una comisión delegada para coordinar la Capitalidad Mediterránea de la Cultura 2027

La junta de gobierno local ha aprobado la creación de una comisión delegada para la coordinación de las administraciones de cara a la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo que ostentará Córdoba en 2027. De este modo, la comisión estará liderada por el Ayuntamiento de Córdoba y el alcalde, José María Bellido, y contará con una representación de las delegaciones municipales implicadas en el evento y la presencia tanto del Gobierno de España, a través de la subdelegada del Gobierno, como de la Junta de Andalucía, a través del delegado del Gobierno; de la Diputación Provincial y la Universidad de Córdoba. Esta comisión, según ha explicado este lunes, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, estudiará la programación y la financiación con las que contará la Capitalidad Cultural del Mediterráneo 2027, después de que las administraciones antes citadas hayan expresado su deseo de participar en el evento.

La Capitalidad Mediterránea de la Cultura situará a Córdoba símbolo universal de la convivencia entre culturas, en el epicentro de la diplomacia cultural mediterránea, junto a Saida, antigua Sidón, cuna de la herencia fenicia y ejemplo de resiliencia cultural en el Mediterráneo. Ambas ciudades desarrollarán durante 2027 un programa centrado en el diálogo intercultural, la sostenibilidad, la igualdad de género, la inclusión digital y la protección del patrimonio tangible e inmaterial.

Festival Internacional de Piano

Por otro lado, en la misma estrategia de internalización, se ha aprobado un protocolo general de intenciones entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Miami International Piano Festival para la colaboración mutua de actividades culturales vinculadas al piano en el marco del Festival de Piano internacional Rafael Orozco. Fundado en 1997, el Miami International Piano Festival es una institución de gran proyección internacional.

Una de las actuaciones del Festival de Piano Rafael Orozco. / CÓRDOBA

Asimismo, la junta de gobierno local ha aprobado la suma del Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, a la red española de capitales de la cultura impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Obra en la calle de Las Lomas

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado un expediente de contratación relativo a las obras de remodelación de la calle de las Lomas (2.ª fase), en la barriada del Parque Azahara. La actuación cuenta con un presupuesto total, incluido IVA, de 395.444 euros. El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, espera que el inicio de las obras se produzcan durante este mismo verano.

Urbanismo

Por la junta de gobierno local han pasado dos cuestiones urbanísticas de relevancia. Por un lado, la ratificación del proyecto de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta del viario de conexión entre la calle Sagunto y la avenida de Rabanales que completará la remodelación de todo ese entorno y permitirá la construcción de un nuevo viario entre esas calles por un importe de 190.177 euros.

Vista aérea del Parque Figueroa. / MANUEL MURILLO

Y, por otro lado, se ha aprobado la prórroga hasta 31 de diciembre de 2027 del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Vinsa para la gestión integrada de la concesión de ayudas a la rehabilitación edificatoria en el entorno residencial, del Parque Figueroa, en sus fases 1 y 2.