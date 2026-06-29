Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano

El Ayuntamiento de Córdoba activará un baipás mientras duren las obras de la ronda Norte para dar salida al tráfico que se vea afectado por el corte en la rotonda de María de Maeztu, en el entorno de Hipercor y Lidl. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dado a conocer este plan de tráfico alternativo que se activará cuando la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que ejecuta la obra de la ronda Norte, tenga que cortar el tráfico por la avenida de la Arruzafilla dirección Poniente. Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a Diario CÓRDOBA que las obras de la ronda están "en plazo" y que la previsión es que tenga que cortarse la circulación por el soterramiento de la glorieta del Hipercor "en octubre o noviembre".

Dónde se ubicará el baipás

El baipás se hará en la prolongación de la avenida de la Arruzafilla, junto a la Ciudad Jardín Poniente 2 y San Rafael de la Albaida, y aprovechando precisamente el comienzo de las obras de urbanización del nuevo barrio. De este modo, los vehículos se podrán desviar por la prolongación de la avenida de la Arruzafilla para salir a la carretera de Trassierra y desde ahí conectarán de nuevo con la ronda de Poniente o A-3050.

Trabajos de soterramiento en la ronda Norte de Córdoba. / Manuel Murillo

La idea es tratar de disminuir los atascos en esta fase de obras que será la más compleja y que consiste en el soterramiento de la rotonda de María de Maeztu. El alcalde ha reconocido que pese a la alternativa, la complejidad de esta actuación va a provocar problemas en la movilidad de la ciudad.

Obras actuales

En la actualidad, las obras de la primera fase de la ronda Norte se concentran en el tramo comprendido entre la glorieta de Turruñuelos, situada junto al acceso a la gasolinera próxima a Hipercor, y la rotonda de María de Maeztu. Esta actuación presupuestada en más de 30 millones comenzó el pasado mes de octubre y que cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres años. La adjudicataria, una unión temporal de empresas formada por Azvi y Acsa, está trabajando estos días en los laterales de la propia carretera, que sigue manteniendo de momento los dos carriles por sentido.

Gráfico de los cortes de tráfico previstos por las obras de la Ronda Norte. / CÓRDOBA

La obra más compleja: el soterramiento

El 80% del presupuesto de esta fase de la ronda Norte se invertirá en el soterramiento de la glorieta de Hipercor. Esta rotonda es la conexión entre las rondas de Poniente y Norte y tras la intervención se quedará a dos niveles. De este modo, la A-3050 (la ronda de Poniente) pasará por debajo. También se contará con más espacio para diseñar las rampas en la A-3050 antes de llegar a las intersecciones.