Sucesos
Circulaban a gran velocidad y dando frenazos por Córdoba: la Policía les paró y tenían dentro del coche 28 kilos de hachís
La Policía Nacional detiene a los dos ocupantes del vehículo, que han entrado en prisión provisional por un presunto delito de tráfico de drogas
Dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional tras serles intervenidos casi 28 kilogramos de hachís en un control aleatorio de tráfico realizado en Córdoba capital. Ambos han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Según informa este cuerpo en una nota de prensa, el control se realizó el pasado 18 de junio a un vehículo que circulaba por la antigua nacional IV, en dirección a Córdoba. Sus ocupantes "mostraban evidentes signos de nerviosismo y realizaban maniobras evasivas" en un coche que circulaba "a gran velocidad y con frenadas intermitentes".
Placas de hachís listas para la venta en una bolsa grande
Tras la observación policial, los agentes pidieron que una dotación uniformada diese el alto al vehículo. Tras la inspección, se comprobó que dentro había una bolsa "de grandes dimensiones" que contenía "placas de hachís listas para su venta".
Ambos han entrado en prisión provisional
Como resultado del operativo se intervino casi 28 kilos de hachís, "presuntamente destinados a su distribución entre distintos puntos intermedios de la cadena de tráfico de drogas". Finalizadas las diligencias policiales, "ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien acordó el ingreso en prisión provisional de ambos arrestados".
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