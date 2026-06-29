Campus Córdoba reúne a más de 20 influencers en una experiencia gastronómica con la Escuela Superior de Hostelería de España

Campus Córdoba ha celebrado este sábado un taller de cocina junto a la Escuela Superior de Hostelería de España en el que más de una veintena de influenters y creadores de contenido han podido conocer a través de una experiencia práctica la actividad que se desarrolla en el centro formativo.

El objetivo del evento, según ha explicado la la entidad en una nota de prensa, ha sido fomentar la convivencia y acercar el proyecto formativo a perfiles con presencia destacada en redes sociales. Así, los cradores de contenido, que pudieron acudir con un acompañante, tras realizar un recorrido por la sinstalaciones, aprendieron a preparar la auténtica carbonara, viviendo por unas horas la experiencia de ser alumnos del campus.

La actividad comenzó a las 19.00 horas con la recepción de los invitados, un photocall y la presentación del proyecto, y se prolongó hasta las 23.00 horas, cuando los participantes compartieron la cena elaborada por ellos mismos.

Taller de cocina en Campus Córdoba. / CÓRDOBA

Más de tres millones de seguidores en redes sociales

Los influencers invitados sumaban en conjunto más de tres millones de seguidores en redes sociales. Entre los asistentes estuvieron creadores de ámbitos muy diversos, como la moda, la gastronomía, el deporte, el arte o la música. Asistieron Raúl Gómez (@raulgb_01), Javier Osuna (@historyjota) y Juan Ballesteros (@misterego030), entre otros perfiles invitados.

Además, el taller pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de Campus Córdoba, por lo que los seguidoeres también tuvieron la oportunidad ver a los creadores de contenido fuera de su entorno habitual y dentro de una dinámica formativa y gastronómica.

Algunos de los asistentes al evento gastronómico. / CÓRDOBA

Nuevos talleres abiertos al público

Tras el éxito de esta primera experiencia, Campus Córdoba ya prepara un nuevo taller dirigido a creadores de contenido, con el objetivo de seguir dando a conocer sus instalaciones y la importancia de este tipo de proyectos para la ciudad.

La entidad también ha avanzado que, en el futuro, estos talleres de cocina en Córdoba se abrirán al público general sumándose así a la oferta formativa de los grados.