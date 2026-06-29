El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela

El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación han guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

El acto en la capital ha tenido lugar a las 12.00 horas a las puertas de Capitulares, donde concejales de las distintas formaciones políticas han secundado una concentración silenciosa como muestra de duelo y solidaridad con los familiares de los fallecidos y con la población afectada por un seísmo que ya se ha cobrado al menos 1.450 víctimas mortales y ha dejado más de 3.100 heridos.

Minuto de silencio en la Diputación. / CÓRDOBA

El gesto se ha repetido también en la Diputación de Córdoba, así como en los ayuntamientos de Lucena, Rute y Baena, en señal de apoyo al pueblo venezolano y a todos los afectados por la tragedia.

Durante la concentración en el Palacio de la Merced, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha tenido unas palabras para las familias de las víctimas, a quienes ha trasladado su más sentido pésame, “nos unimos al dolor y la consternación internacional”.

Minuto de silencio en Rute. / CÓRDOBA

Del mismo modo, ha añadido, “desde nuestro Departamento de Cooperación al Desarrollo se está articulando el expediente que nos permita colaborar en la medida de nuestras posibilidades y, siempre, en colaboración con organismos internacionales”.

Bomberos del Consorcio de Córdoba con el perro especializado en la búsqueda de supervivientes, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio). / CÓRDOBA

Solidaridad con la tragedia

Este minuto de silencio se suma a las distintas muestras de solidaridad que se han sucedido en Córdoba desde que se produjo el terremoto. Poco después de la tragedia, un grupo de venezolanos residentes en la capital impulsó una campaña para enviar medicamentos y material sanitario al país. Además, el Consistorio cordobés anunció la creación de una línea de ayudas de emergencia a organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno.

Por otro lado, el pasado sábado partieron hacia Venezuela tres bomberos de la Diputación de Córdoba integrados en la asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras para colaborar en las labores de rescate y en la búsqueda de desaparecidos. Antonio García, uno de los efectivos desplegados, describía a Diario CÓRDOBA la situación como «dantesca» y advertía de la necesidad de actuar con la mayor rapidez posible en un escenario especialmente complejo. Fuentes ha señalado que los especialistas cordobeses han sido los terceros en llegar desde España, a la zona de La Guaira, una de las más afectadas, y solo por detrás de la Unidad Militar de Emergencias y los efectivos de la Comunidad de Madrid.