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Expansión de la ciudad

Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación

El proyecto Ciudad Jardín de Poniente 2, que desarrollará la constructora cordobesa Jicar en 24 meses, contempla la construcción de 761 viviendas de protección oficial, además de espacios comerciales y zonas verdes

Comienzan las obras de urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2, en Córdoba.

Comienzan las obras de urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2, en Córdoba. / Manuel Murillo

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El nuevo barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 (Plan Parcial O2) empieza a tomar forma. Este lunes han dado comienzo las obras de urbanización de esta nueva barriada ubicada en la prolongación de la avenida de la Arruzafilla y San Rafael de la Albaida, justo a continuación de Ciudad Jardín Poniente 1, en lo que se denomina popularmente Turruñuelos. Las obras de urbanización de este plan parcial tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y supondrán una inversión 23 millones.

La constructora cordobesa Jicar es la encargada de acometer estos primeros trabajos de urbanización en una parcela de 374.000 metros cuadrados de extensión. En estos primeros trabajos de urbanización se construirán los viales, los sistemas de agua residuales y saneamiento. Las futuras viviendas se repartirán en un total de 18 manzanas con distinta capacidad y lo más destacable, y lo que lo diferenciará de barrios de su entorno, es que Ciudad Jardín de Poniente 2 tendrá mucho espacio para actividad comercial.

Córdoba. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, informan sobre el inicio de las obras de urbanización del PP-O2 (Ciudad Jardín de Poniente 2)

Comienzan las obras de urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2. / Manuel Murillo

Un total de 1.331 viviendas y 761 VPO

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, han visitado este lunes las obras acompañados por los propietarios de la junta de compensación de estos terrenos que albergarán en los próximos años 1.331 viviendas, de las que 1.293 serán pisos, y de ellos la mitad, 761, serán viviendas de protección oficial. Además, se construirán 532 viviendas más libres y 38 chalets.

Ciudad Jardín de Poniente 2.

Nuevo barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2. / CÓRDOBA

Además, el Plan General de Ordenación Urbana ha reservado dos parcelas de equipamientos deportivos y sociales, de 22.700 y 9.270 metros cuadrados cada una (se acordará con los vecinos qué usos específicos tendrán), y zonas verdes en una extensión de 62.200 metros cuadrados, el 20% de la superficie, que conectarán con el anillo verde y el parque periurbano de El Patriarca.

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Córdoba. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, informan sobre el inicio de las obras de urbanización del PP-O2 (Ciudad Jardín de Poniente 2)

Comienzan las obras de urbanización del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2. / Manuel Murillo

Córdoba crece de manera ordenada

Los responsables municipales han aplaudido el inicio de estas obras, la celeridad de gestión de la junta de compensación (integrada por varios propietarios privados) y el hecho de que Córdoba siga creciendo "de manera ordenada". El alcalde, además, ha recordado que no ha sido fácil llegar hasta aquí y ha apuntado la necesidad de seguir creciendo por la necesidad de viviendas que hay en Córdoba. "Es una magnífica noticia", ha señalado Bellido.

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