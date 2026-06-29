Amalia Pedraza, pensionista de Córdoba: "Me asusta el mundo que podemos dejar"

Amalia Pedraza tiene 78 años de edad, es pensionista después de ejercer como trabajadora social del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y también es coportavoz de la Plataforma ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Opina que "las pensiones públicas están bajo amenaza desde que nacieron, porque desde el principio se está diciendo que van al fracaso. Sí es cierto que, si continúan con contratos y pagas de miseria, al final serán muy pequeñas", augura sobre el futuro del sistema. El colectivo al que representa reivindica que la pensión mínima iguale al Salario Mínimo Interprofesional y que las no contributivas lleguen, al menos, al importe que marca el umbral de la pobreza.

Sin embargo, entiende que "también es una trampa que no hayan cotizado, tengo una familiar a quien le faltaban meses para llegar al mínimo y ahora cobra una no contributiva, lo cotizado no le sirvió para nada". Así, lamenta que "no se habla de cómo se hacen los cálculos de la pensión, cómo van subiendo los años de cómputo, y la gente debería tener esa información cuando gastan en guerra y en balas, en lugar de en servicios públicos".

Amalia Pedraza coportavoz de la plataforma por el sistema público de pensiones. / AJ González

Esta coportavoz de la plataforma ciudadana que lucha por las pensiones destaca la necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social; critica que "no se ha devuelto" lo extraído de la "hucha de las pensiones" durante el Gobierno de Mariano Rajoy para rescatar a bancos y con otros fines; alude a los planes privados de pensiones, afirmando que "los fondos privados se suelen convertir en capital de riesgo a merced del mercado", y apunta la posibilidad de adoptar medidas para cubrir este gasto público, recordando que "a mejores sueldos, mayores ingresos en cotización".

"Me fastidia que nos estén enfrentando a la gente joven, echando la culpa a los pensionistas de que los jóvenes no estén bien. Sí es cierto que si alargan la jubilación, porque en Alemania se habla de 70 años, la emancipación se retrasará todavía más. Si el trabajo está ocupado por gente mayor, la gente joven no entrará, y se le está poniendo cada vez más difícil", afirma. Por otra parte, Amalia Pedraza advierte de que "si no hay base educativa y formación profunda, la gente no tendrá criterio y no sabrá defenderse. Antes estudiábamos filosofía y ahora parece que la han quitado del medio. Si no te enseñan a discernir entre los que dicen verdad y dicen mentira... Tenemos las redes sociales y la inteligencia artificial, pero también hay que saber pensar. A nosotros nos enseñaron a pelear desde chicos y ahí seguimos". En este sentido, subraya que la plataforma defiende todo lo público. "Lo que más me asusta es el mundo que podemos dejar atrás, donde se prima al más trilero, al más fuerte, al que gana dinero fácil, y esto para mí es malo", reconoce.