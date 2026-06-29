Más de 1.300 estudiantes cordobeses se presentan desde este martes a la convocatoria extraordinaria de la PAU

Un total de 1.353 estudiantes en Córdoba se presentan desde este martes a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Según ha informado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad reunirá en toda Andalucía a 15.665 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. La cifra supone un aumento del 14,47% respecto al curso pasado, cuando concurrieron 13.685 aspirantes.

La provincia de Sevilla es la que más estudiantes aporta, con 4.490 (3.880 de la Universidad de Sevilla y 610 de la Pablo de Olavide). Le siguen Málaga, donde se examinarán 2.517 personas, seguida de Granada (2.319), Cádiz (2.247), Córdoba (1.353), Almería (1.022), Huelva (957) y Jaén (760).

Mismo modelo que la convocatoria ordinaria

La PAU extraordinaria seguirá el mismo modelo aplicado en la convocatoria ordinaria, con un enfoque más competencial y criterios de corrección comunes para todas las comunidades autónomas. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos y habrá descansos de al menos 30 minutos entre pruebas consecutivas.

Las evaluaciones comenzarán cada jornada a las 8.30 horas, aunque el alumnado deberá estar presente en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación. En todos los ejercicios se valorará también la corrección ortográfica, gramatical y léxica, incluyendo grafía, tildes, puntuación, coherencia del texto y presentación.

Del total de matriculados en Andalucía, 10.840 estudiantes ya se habían presentado a la convocatoria ordinaria. De ellos, 3.395 repiten por no haber superado los exámenes, mientras que 7.445 lo hacen para mejorar nota, un aspecto especialmente importante para acceder a grados con alta demanda.

Acceso, admisión y materias más demandadas

La prueba se divide en dos fases. La Fase de Acceso, obligatoria para entrar en la universidad, incluye materias comunes como Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera e Historia de España o Historia de la Filosofía, además de una materia de modalidad. La nota de acceso se calcula ponderando el 40% de la PAU y el 60% del expediente de Bachillerato, y será necesario alcanzar al menos un 5.

La Fase de Admisión, de carácter voluntario, permite subir nota para optar a los grados universitarios elegidos. El alumnado puede examinarse de hasta cuatro materias, aunque solo se computarán las dos calificaciones más favorables en función de las ponderaciones de cada grado.

Entre las materias más demandadas en esta convocatoria extraordinaria figuran Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, con 8.096 estudiantes; Lengua Castellana y Literatura II, con 7.910; Inglés, con 7.475; Biología, con 4.941; y Química, con 4.917.

Notas y primera adjudicación

Las calificaciones de la PAU extraordinaria 2026 se publicarán el 9 de julio en los portales web de las universidades públicas andaluzas. Desde ese mismo día y hasta el 14 de julio permanecerá abierto el plazo de solicitudes para acceder a la universidad a través del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas se conocerá el 24 de julio, con un periodo de alegaciones, matrícula, confirmación o reserva hasta el día 27. La segunda adjudicación llegará el 3 de septiembre, mientras que las listas de resultas comenzarán a partir del 11 de septiembre y se prolongarán hasta octubre.