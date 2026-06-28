Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba desplazados a Venezuela continúan trabajando entre los escombros provocados por los terremotos, aunque por el momento no han logrado localizar supervivientes. Desde la zona cero describen un "escenario dantesco" marcado por la destrucción y la dificultad de las labores de rescate. En clave deportiva, el Córdoba CF ha reforzado su ataque con el fichaje de Enol Rodríguez, un delantero llamado a aportar potencia y gol al proyecto blanquiverde. Y, mientras el calor vuelve a apretar en la capital, la Ciudad de los Niños y las Niñas se consolida un verano más como uno de los principales refugios climáticos para las familias cordobesas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Deportes