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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La misión de los bomberos cordobeses en Venezuela, el nuevo fichaje del Córdoba CF y los espacios para combatir las altas temperaturas protagonizan nuestros titulares de este domingo en Córdoba

Juegos de agua en la Ciudad de los Niños y las Niñas.

Juegos de agua en la Ciudad de los Niños y las Niñas. / AJ González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba desplazados a Venezuela continúan trabajando entre los escombros provocados por los terremotos, aunque por el momento no han logrado localizar supervivientes. Desde la zona cero describen un "escenario dantesco" marcado por la destrucción y la dificultad de las labores de rescate. En clave deportiva, el Córdoba CF ha reforzado su ataque con el fichaje de Enol Rodríguez, un delantero llamado a aportar potencia y gol al proyecto blanquiverde. Y, mientras el calor vuelve a apretar en la capital, la Ciudad de los Niños y las Niñas se consolida un verano más como uno de los principales refugios climáticos para las familias cordobesas.

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