La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La misión de los bomberos cordobeses en Venezuela, el nuevo fichaje del Córdoba CF y los espacios para combatir las altas temperaturas protagonizan nuestros titulares de este domingo en Córdoba
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Los bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba desplazados a Venezuela continúan trabajando entre los escombros provocados por los terremotos, aunque por el momento no han logrado localizar supervivientes. Desde la zona cero describen un "escenario dantesco" marcado por la destrucción y la dificultad de las labores de rescate. En clave deportiva, el Córdoba CF ha reforzado su ataque con el fichaje de Enol Rodríguez, un delantero llamado a aportar potencia y gol al proyecto blanquiverde. Y, mientras el calor vuelve a apretar en la capital, la Ciudad de los Niños y las Niñas se consolida un verano más como uno de los principales refugios climáticos para las familias cordobesas.
- Los bomberos de Córdoba, sin éxito por ahora en la búsqueda de supervivientes en Venezuela: "Es un escenario dantesco"
- El Córdoba CF suma pólvora en ataque con la llegada del portentoso Enol Rodríguez
- La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba, el refugio climático de los más pequeños
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