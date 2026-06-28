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La actualidad del domingo 28 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El auge de la Formación Profesional en el empleo cordobés, la situación de los conventos tras el cierre del de Santa Marta y el balance de los 40 años del PER protagonizan nuestros titulares

Monjas del monasterio convento de clausura de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús.

Monjas del monasterio convento de clausura de las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La formación profesional sigue ganando terreno en el mercado laboral cordobés y ya concentra tres de cada diez ofertas de empleo en la provincia, consolidándose como una de las vías con mayor salida para quienes buscan trabajo. En otro orden de cosas, el cierre del convento de Santa Marta marca un nuevo capítulo en la historia de la vida conventual, que pasa a contar con 17 monasterios y 179 monjas de clausura. Además, el Plan de Empleo Rural (PER) alcanza cuatro décadas de trayectoria tras haber movilizado más de 1.100 millones de euros en obras y proyectos para los municipios de la provincia de Córdoba.

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