La formación profesional sigue ganando terreno en el mercado laboral cordobés y ya concentra tres de cada diez ofertas de empleo en la provincia, consolidándose como una de las vías con mayor salida para quienes buscan trabajo. En otro orden de cosas, el cierre del convento de Santa Marta marca un nuevo capítulo en la historia de la vida conventual, que pasa a contar con 17 monasterios y 179 monjas de clausura. Además, el Plan de Empleo Rural (PER) alcanza cuatro décadas de trayectoria tras haber movilizado más de 1.100 millones de euros en obras y proyectos para los municipios de la provincia de Córdoba.

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