La actualidad del domingo 28 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El auge de la Formación Profesional en el empleo cordobés, la situación de los conventos tras el cierre del de Santa Marta y el balance de los 40 años del PER protagonizan nuestros titulares
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La formación profesional sigue ganando terreno en el mercado laboral cordobés y ya concentra tres de cada diez ofertas de empleo en la provincia, consolidándose como una de las vías con mayor salida para quienes buscan trabajo. En otro orden de cosas, el cierre del convento de Santa Marta marca un nuevo capítulo en la historia de la vida conventual, que pasa a contar con 17 monasterios y 179 monjas de clausura. Además, el Plan de Empleo Rural (PER) alcanza cuatro décadas de trayectoria tras haber movilizado más de 1.100 millones de euros en obras y proyectos para los municipios de la provincia de Córdoba.
- Así crece la demanda de profesionales en Córdoba: tres de cada diez ofertas de trabajo buscan titulados en FP
- El cierre de Santa Marta deja a Córdoba con 17 monasterios y 179 monjas de clausura
- El PER cumple cuatro décadas tras 1.100 millones de inversión en obras locales para la provincia de Córdoba
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