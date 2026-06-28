Empleabilidad en Córdoba
Tres de cada diez ofertas de trabajo en Córdoba buscan personas tituladas en Formación Profesional
La demanda se dispara, sobre todo, en sectores industriales donde los sueldos ya son más altos que en puestos universitarios / Adecco prevé un aumento del 20% de la contratación para este verano
Hubo un tiempo en el que elegir los estudios de Formación Profesional era una opción secundaria, la que se dejaba para aquellos que «no valían para ir a la universidad», un plan B que reducía las opciones de inserción laboral. A cierta edad, una mayoría de jóvenes sentía la necesidad de pasar por la Universidad, con más o menos certeza sobre la rama que más le convenía por sus aptitudes naturales. Toda una generación de padres vio en la Universidad el ascensor social que garantizaría a sus hijos el éxito profesional y un salario digno. Con los años, gracias a la reorganización de la FP, ese enfoque ha cambiado sustancialmente y ahora los perfiles profesionales más buscados son los de jóvenes titulados en FP.
Ofertas de FP en Infojobs
En este momento, entre un 30% y un 40% de las ofertas laborales que se lanzan en Córdoba se dirigen a personas con ciclos formativos y FP de grado medio o superior. De 576 ofertas de trabajo publicadas en Infojobs, 175 son para estos perfiles, ya sea para ciclos formativos de grado medio (81), de grado superior (76), FP de grado medio (12) y FP de grado superior (6). El 70% de los empleos que se ofrecen en la provincia se concentran en la capital.
Entre los anuncios, hay ofertas para mecánicos, operario de control de producción, asistente veterinario, técnicos de mantenimiento en hoteles, auxiliar de clínica de medicina estética, técnico electromecánico, torneros, técnico de televisión, gericultor y entrenador personal, entre otros. El capítulo destinado a licenciados (13), diplomados (6) e ingenieros superiores (1) es mucho menor, al menos en Córdoba.
Una oportunidad de trabajo para este verano
Según la directora de la empresa de trabajo temporal Adecco Córdoba, Ana Sánchez, «la inserción laboral de los titulados en Formación Profesional está creciendo a pasos agigantados». Cada vez reciben más solicitudes de personas tituladas en electrónica, electricidad, robótica, informática, ingeniería mecánica y otros puestos industriales. «El 42% de nuestra contratación va dirigida a estos trabajadores», asegura. De hecho, este verano prevén un incremento del 20% en las ofertas de trabajo de este tipo.
La ley de la oferta y la demanda influye en los salarios. «Hoy por hoy, cobra más un electricista, mecánico, fontanero o carpintero que un universitario debido a la escasez que hay», señala Sánchez. «La necesidad es brutal, las empresas van a ofrecer muchos contratos este verano para cubrir vacaciones con alta probabilidad de continuar en los puestos después de la temporada estival, así que estamos antes una oportunidad de oro», ha asegurado.
La imagen de la FP da un giro radical y se convierte en la más deseada
Una formación más práctica y ajustada a las necesidades de las empresas, el crecimiento del sector industrial en Córdoba, la oferta más variada y un cambio en la percepción social de estos estudios han hecho que un número creciente de estudiantes elijan los estudios de Formación Profesional en Córdoba. Para dar salida a esa población que busca asegurarse un empleo al terminar sus estudios y atender las exigencias de las empresas, necesitadas de mucha mano de obra, la oferta de FP no ha dejado de crecer en los últimos años. Hace unos días, la Junta de Andalucía anunciaba que el próximo curso Córdoba tendrá casi 20.000 plazas públicas, reforzando ramas ligadas a la logística, la mecánica o la digitalización, una cifra récord. A eso hay que sumar la oferta privada, con iniciativas como el nuevo Campus Córdoba instalado en la antigua facultad de Agrónomos.
Todos los esfuerzos van dirigidos a cubrir los nuevos puestos surgidos en la era digital, que requieren cualificaciones de nivel medio muy especializadas. La FP ha pasado a ser de la más hermana fea a convertirse en la más deseada de cara a la galería. Según el Barómetro de la Formación Profesional de Caixabank, la FP tiene una imagen positiva sustentada principalmente en la empleabilidad y en la inserción rápida en el mercado laboral gracias a las prácticas directas en empresas. No es raro que el alumnado que funciona bien durante las prácticas acabe trabajando en la empresa al terminar sus estudios. Cada vez hay más ejemplos en todos los campos en Córdoba. Todos los indicadores van en la misma línea.
El Barómetro de Empleo y Formación 2026 del Ministerio de Trabajo y Economía Social coincide en que según las personas encuestadas, la formación profesional «es la que mejor se ajusta a los requerimientos del mercado laboral». Un 72% opina que se ajusta bastante o completamente al trabajo para el que están diseñadas, mientras que solo un 28% considera que la formación universitaria capacita a los estudiantes para trabajar.
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