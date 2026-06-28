Tres de cada diez ofertas de trabajo en Córdoba buscan personas tituladas en Formación Profesional

Hubo un tiempo en el que elegir los estudios de Formación Profesional era una opción secundaria, la que se dejaba para aquellos que «no valían para ir a la universidad», un plan B que reducía las opciones de inserción laboral. A cierta edad, una mayoría de jóvenes sentía la necesidad de pasar por la Universidad, con más o menos certeza sobre la rama que más le convenía por sus aptitudes naturales. Toda una generación de padres vio en la Universidad el ascensor social que garantizaría a sus hijos el éxito profesional y un salario digno. Con los años, gracias a la reorganización de la FP, ese enfoque ha cambiado sustancialmente y ahora los perfiles profesionales más buscados son los de jóvenes titulados en FP.

Ofertas de FP en Infojobs

En este momento, entre un 30% y un 40% de las ofertas laborales que se lanzan en Córdoba se dirigen a personas con ciclos formativos y FP de grado medio o superior. De 576 ofertas de trabajo publicadas en Infojobs, 175 son para estos perfiles, ya sea para ciclos formativos de grado medio (81), de grado superior (76), FP de grado medio (12) y FP de grado superior (6). El 70% de los empleos que se ofrecen en la provincia se concentran en la capital.

Entre los anuncios, hay ofertas para mecánicos, operario de control de producción, asistente veterinario, técnicos de mantenimiento en hoteles, auxiliar de clínica de medicina estética, técnico electromecánico, torneros, técnico de televisión, gericultor y entrenador personal, entre otros. El capítulo destinado a licenciados (13), diplomados (6) e ingenieros superiores (1) es mucho menor, al menos en Córdoba.

Una oportunidad de trabajo para este verano

Según la directora de la empresa de trabajo temporal Adecco Córdoba, Ana Sánchez, «la inserción laboral de los titulados en Formación Profesional está creciendo a pasos agigantados». Cada vez reciben más solicitudes de personas tituladas en electrónica, electricidad, robótica, informática, ingeniería mecánica y otros puestos industriales. «El 42% de nuestra contratación va dirigida a estos trabajadores», asegura. De hecho, este verano prevén un incremento del 20% en las ofertas de trabajo de este tipo.

La ley de la oferta y la demanda influye en los salarios. «Hoy por hoy, cobra más un electricista, mecánico, fontanero o carpintero que un universitario debido a la escasez que hay», señala Sánchez. «La necesidad es brutal, las empresas van a ofrecer muchos contratos este verano para cubrir vacaciones con alta probabilidad de continuar en los puestos después de la temporada estival, así que estamos antes una oportunidad de oro», ha asegurado.