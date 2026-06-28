El PSOE de Córdoba denuncia la “privatización encubierta” del Imtur por la externalización de viajes promocionales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la decisión del gobierno local del Partido Popular de iniciar un expediente para externalizar la gestión de los viajes promocionales de la ciudad, una medida que, a juicio de la concejala Alicia Moya, supone “un nuevo paso” en una estrategia de “privatización encubierta” de los servicios públicos municipales.

Según ha explicado la edil socialista, el próximo Consejo de Administración del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) abordará la memoria justificativa para licitar un contrato valorado en 59.000 euros, destinado a una agencia de viajes receptiva o DMC, que se encargaría de organizar las visitas de periodistas, operadores turísticos e influencers que se desplazan a Córdoba para conocer y promocionar la ciudad.

Moya sostiene que se trata de funciones que ya realiza el personal del Imtur y que forman parte de las competencias propias del organismo público. Por ello, considera que no existe justificación para destinar fondos públicos a una empresa privada cuando, según defiende, el instituto cuenta con profesionales cualificados para desarrollar ese trabajo.

La concejala socialista enmarca esta decisión en una estrategia más amplia del gobierno municipal para, según afirma, ir vaciando progresivamente de contenido las empresas públicas. En este sentido, ha advertido de que primero se les restan funciones, después se argumenta que ya no son necesarias y finalmente se justifica su privatización.

El PSOE recuerda que la planificación de los viajes promocionales, la coordinación institucional y el diseño de la estrategia turística son tareas que, según mantiene, ya desempeña el personal técnico del Imtur. Para Moya, ese seguimiento continuado con periodistas, agencias y operadores turísticos constituye precisamente el valor añadido que permite que las acciones promocionales resulten rentables para la ciudad.

Además, la edil ha señalado que el propio expediente contempla que la persona responsable del Imtur deba supervisar y validar cada uno de los encargos realizados por la empresa adjudicataria. A partir de ahí, se pregunta qué sentido tiene, en su opinión, pagar a una empresa privada comisiones de hasta el 14 por ciento por gestiones como reservas de hoteles o restaurantes si el personal público debe seguir asumiendo la dirección técnica y la supervisión de cada visita.

Críticas a las condiciones económicas del contrato

Alicia Moya ha mostrado también su rechazo a las condiciones económicas recogidas en el pliego de contratación, al considerar que contribuyen a precarizar el empleo en el sector turístico local.

Según ha detallado, el contrato fija un precio máximo de 12 euros por hora para el personal técnico que acompañe a profesionales internacionales durante sus visitas a Córdoba. Para la concejala socialista, esa cuantía resulta insuficiente para un trabajo que considera especializado y estratégico para la promoción internacional de la ciudad.

En este contexto, el Grupo Socialista defiende que, si existe una sobrecarga de trabajo en el Imtur, la solución debería pasar por reforzar la plantilla del organismo público y no por derivar funciones a empresas privadas.

Petición de retirada del expediente

Por todo ello, el PSOE ha reclamado a la presidencia del Imtur que retire el inicio de este expediente y rectifique una política que, a juicio de Moya, resulta perjudicial para el interés público.

La edil ha pedido un cambio de rumbo que, según ha señalado, apueste por fortalecer los organismos municipales, reforzar sus plantillas y garantizar que el dinero público se destine a empleo estable y de calidad dentro de la administración, en lugar de alimentar, en palabras del grupo socialista, un proceso de privatización que debilita los servicios públicos de la ciudad.