Sociedad
La Plataforma por la Diversidad reúne a cientos de personas en una marcha por el Día del Orgullo en Córdoba
Los convocantes demandan la creación del Consejo de Participación Municipal LGTBIQA+ por parte del Ayuntamiento
La plataforma Córdoba por la Diversidad ha reunido a cientos de personas este domingo en la marcha para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQA+, que ha partido del Ayuntamiento de la ciudad para recorrer algunas calles del centro y terminar, tal como tenía previsto en el centro Rey Heredia, al otro lado del río.
La marcha ha comenzado puntual, pocos minutos después de las 20 horas, y la comitiva ha ido engordando conforme avanzaba metros y la tarde refrescaba un poco. La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema La diversidad no se negocia. ¡Que no nos silencien!, pero se han visto otros símbolos reivindicativos, especialmente la bandera del orgullo y también algunas enseñas andaluzas.
Ha abierto la comitiva un conjunto de batucada que con una veintena de integrantes ha ido animando la fiesta. Detrás, además de los dirigentes de la asociación (y de algunos líderes políticos de formaciones de izquierda) iban los manifestantes, algunos de ellos con llamativos peinados y conjuntos que han sorprendido a algunos de los turistas que al atardecer paseaban por la ciudad. Al comienzo del desfile unas 200 personas aguardaban en la calle Capitulares, pero después la comitiva ha atraído a varios cientos de manifestantes más.
Las demandas del colectivo
Rafi González y Nadia González son las portavoces de la plataforma Córdoba por la Diversidad que ha organizado la marcha. Antes de comenzar el recorrido, han recordado que uno de sus principales objetivos es que el Ayuntamiento de la capital convoque el Consejo Municipal de Participación LGTBIQA+ y "que se honren todas las fechas y letras, porque somos muchas letras" las que definen al colectivo.
Las portavoces han indicado que "lo que queremos lo tenemos claro, reivindicar los derechos LGTBIQA+ porque esta es una tarde para reivindicar y festejar el 28 de junio", Día del Orgullo.
Al margen de los actos oficiales
La plataforma, en el día que se presentaron las actividades y la marcha celebrada este domingo, ya marcó distancias con la programación organizada por el Ayuntamiento y confirmó que no participaría en la marcha institucional prevista el 13 de junio. "Respetamos a quien quiera acudir, pero nosotras hemos convocado nuestra propia marcha y cada persona irá donde considere que se siente representada", señalaron.
Según indicaron a comienzos de este mes, la marcha fue "inclusiva y accesible" para toda la ciudadanía. El recorrido partió de Capitulares y finalizó en Rey Heredia, un itinerario elegido para facilitar la participación de personas mayores, familias y personas con discapacidad.
Desde la plataforma aseguraron que la iniciativa surge ante el sentimiento de "vacío institucional" que, a su juicio, existe actualmente en Córdoba. "No nos sentimos cuidadas ni atendidas", afirmaron durante la presentación. Como ejemplo, criticaron que en la campaña municipal del Orgullo "ni siquiera figure el teléfono 028 de atención a personas LGTBIQA+", lo que consideran una muestra del desconocimiento de las problemáticas del colectivo.
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses