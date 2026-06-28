La Plataforma por la Diversidad reúne a cientos de personas en una marcha por el Día del Orgullo en Córdoba

La plataforma Córdoba por la Diversidad ha reunido a cientos de personas este domingo en la marcha para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQA+, que ha partido del Ayuntamiento de la ciudad para recorrer algunas calles del centro y terminar, tal como tenía previsto en el centro Rey Heredia, al otro lado del río.

La marcha ha comenzado puntual, pocos minutos después de las 20 horas, y la comitiva ha ido engordando conforme avanzaba metros y la tarde refrescaba un poco. La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema La diversidad no se negocia. ¡Que no nos silencien!, pero se han visto otros símbolos reivindicativos, especialmente la bandera del orgullo y también algunas enseñas andaluzas.

Córdoba vuelve a reivindicar el orgullo LGTBIQA+ / A.J. GONZÁLEZ

Ha abierto la comitiva un conjunto de batucada que con una veintena de integrantes ha ido animando la fiesta. Detrás, además de los dirigentes de la asociación (y de algunos líderes políticos de formaciones de izquierda) iban los manifestantes, algunos de ellos con llamativos peinados y conjuntos que han sorprendido a algunos de los turistas que al atardecer paseaban por la ciudad. Al comienzo del desfile unas 200 personas aguardaban en la calle Capitulares, pero después la comitiva ha atraído a varios cientos de manifestantes más.

Las demandas del colectivo

Rafi González y Nadia González son las portavoces de la plataforma Córdoba por la Diversidad que ha organizado la marcha. Antes de comenzar el recorrido, han recordado que uno de sus principales objetivos es que el Ayuntamiento de la capital convoque el Consejo Municipal de Participación LGTBIQA+ y "que se honren todas las fechas y letras, porque somos muchas letras" las que definen al colectivo.

Las portavoces han indicado que "lo que queremos lo tenemos claro, reivindicar los derechos LGTBIQA+ porque esta es una tarde para reivindicar y festejar el 28 de junio", Día del Orgullo.

Un momento del recorrido de la marcha por el Centro de Córdoba. / A. J. González

Al margen de los actos oficiales

La plataforma, en el día que se presentaron las actividades y la marcha celebrada este domingo, ya marcó distancias con la programación organizada por el Ayuntamiento y confirmó que no participaría en la marcha institucional prevista el 13 de junio. "Respetamos a quien quiera acudir, pero nosotras hemos convocado nuestra propia marcha y cada persona irá donde considere que se siente representada", señalaron.

Según indicaron a comienzos de este mes, la marcha fue "inclusiva y accesible" para toda la ciudadanía. El recorrido partió de Capitulares y finalizó en Rey Heredia, un itinerario elegido para facilitar la participación de personas mayores, familias y personas con discapacidad.

Desde la plataforma aseguraron que la iniciativa surge ante el sentimiento de "vacío institucional" que, a su juicio, existe actualmente en Córdoba. "No nos sentimos cuidadas ni atendidas", afirmaron durante la presentación. Como ejemplo, criticaron que en la campaña municipal del Orgullo "ni siquiera figure el teléfono 028 de atención a personas LGTBIQA+", lo que consideran una muestra del desconocimiento de las problemáticas del colectivo.