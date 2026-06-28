La Operación Primavera 2026 del Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha cerrado su balance con un importante aumento de la solidaridad ciudadana, al alcanzar los 66.434 euros en donaciones económicas y recoger 12.535 kilos de alimentos de primera necesidad.

La entidad ha destacado que la recaudación en metálico supone un incremento del 50 por ciento respecto a la edición anterior, un dato que consolida la respuesta de la sociedad cordobesa y refuerza la capacidad de la organización para atender a las familias más vulnerables de la provincia.

Los fondos obtenidos permitirán adquirir productos básicos en función de las necesidades detectadas en cada momento, mientras que los alimentos recogidos servirán para reforzar las reservas del Banco de Alimentos y facilitar su distribución a través de las entidades benéficas colaboradoras.

Respuesta positiva pese a las dificultades

La campaña se celebró a comienzos del pasado mes de junio en más de 120 establecimientos de Córdoba y provincia. Desde la organización reconocen que existía cierta preocupación por las dificultades derivadas del calendario de este año, marcado por la cercanía de la selectividad, la feria de Córdoba o la visita del Papa, factores que complicaron completar el voluntariado informativo necesario para la recogida.

La Operación Primavera del Banco de Alimentos de Córdoba recauda más de 66.000 euros y 12.500 kilos de comida. / CÓRDOBA

Pese a ello, el resultado final ha superado las expectativas iniciales y ha permitido cerrar la campaña con una recuperación del 51 por ciento en la recaudación respecto a 2025, según el balance oficial una vez recibidos los datos contables definitivos de las cadenas y supermercados participantes.

Ayuda directa a más de 16.000 personas

El Banco de Alimentos recuerda que las aportaciones económicas permanecen en los establecimientos a su disposición para ir retirando los productos más necesarios en cada momento. De hecho, ya se han solicitado alimentos como aceite, galletas y arroz, entre otros, en respuesta a la demanda de sus más de 16.000 beneficiarios en Córdoba y provincia.

La Operación Primavera del Banco de Alimentos de Córdoba recauda más de 66.000 euros y 12.500 kilos de comida. / CÓRDOBA

Los productos recogidos han comenzado a distribuirse de forma inmediata a través de la red de entidades benéficas y de reparto asociadas, entre ellas comedores sociales y parroquias, gracias al trabajo de una amplia red de voluntariado.

Con esta campaña, el Banco de Alimentos Medina Azahara vuelve a poner en valor la capacidad de respuesta de la sociedad cordobesa ante las situaciones de necesidad y refuerza su papel como una de las principales organizaciones solidarias de la provincia.