Testimonio
Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»
El joven de 17 años, estudiante de Mantenimiento Electrónico en Córdoba, ha sido contratado en un hotel de la ciudad tras dejar Bachillerato
Luis Martín es otro ejemplo de la rapidez con la que los chavales y chavalas que estudian Formación Profesional en Córdoba consiguen trabajo a la primera de cambio. Él tiene 17 años y aunque todavía no ha terminado el grado de mantenimiento Electrónico de grado medio que estudia en el IES Zoco este verano estará contratado en un hotel de Córdoba. «Estaba entre el grado de soldadura y este y elegí el de mantemiento porque mi tío y uno de mis primos trabajan en esto y me lo aconsejaron», explica.
«No me veía estudiando una carrera, me salí de Bachillerato el primer año», relata, «me costó un poco convencer a mis padres, pero esto es lo que me motiva realmente». Cuando termine, tiene pensado seguir formándose y hacer el grado superior de aire acondicionado. También ha hecho algún curso de carretillas, puentes y grúas.
Formación dinámica
A Luis le gusta la Formación Profesional «porque es muy dinámica y a mí se me da mucho mejor estudiar Fabricación Mecánica, Electricidad y Soldadura que asignaturas como la Física o las Matemáticas». Su objetivo es trabajar como técnico de mantenimiento en hoteles, colegios o en un hospital. «Me gusta más que trabajar en alguna empresa de polígono», señala.
En primer curso, las prácicas duran cinco semanas y en segundo, dos meses. «A mí me queda el segundo año, pero estoy contento porque ya me han llamado para cubrir vacaciones este verano, son 20 horas a la semana los sábados, domingos y otro día de partido», explica. En su opinión, es un trabajo entretenido pero no estresante. «Hay días que hay más incidencias, pero la mayoría son tranquilos, cada día aprendes cosas nuevas».
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