Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de junio de 2026

Exposición

‘La mirada en el patio’

Últimos días para visitar esta muestra organizada por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, donde los artistas nos invitan a descubrir distintas y fascinantes interpretaciones de uno de los grandes símbolos de nuestra tierra: el patio andaluz.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Don Gome, 2. De 10.00 a 15.00 horas.

Arte

Continúa ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

La muestra permite apreciar la maestría de un artista que recogió el testigo de Francisco de Goya en la técnica del aguafuerte, legando un testimonio visual incomparable de la España de entresiglos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Córdoba, escenario de la Gran Guerra’

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la Corduba del siglo III a.C. en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.