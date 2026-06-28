Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Piscinas CórdobaSubida de la gasolinaVenezolanos en CórdobaRescate balcón casa en llamasCuadro Mundial 2026Fichajes CCFJoven desaparecidaAbonados CCFPlaya de La ColadaBiogás BaenaEl tiempo hoyOferta de empleo UCOAccidente CunextNueva ola de calorSemáforos 'foto-rojo'Obras BLETCáncer de mamaTerremoto de Venezuela, en directoCarrera oficial
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Exposición ‘La mirada en el patio’

Exposición ‘La mirada en el patio’ / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Exposición

‘La mirada en el patio’

Últimos días para visitar esta muestra organizada por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, donde los artistas nos invitan a descubrir distintas y fascinantes interpretaciones de uno de los grandes símbolos de nuestra tierra: el patio andaluz.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Don Gome, 2.

De 10.00 a 15.00 horas.

Arte

Continúa ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

La muestra permite apreciar la maestría de un artista que recogió el testigo de Francisco de Goya en la técnica del aguafuerte, legando un testimonio visual incomparable de la España de entresiglos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Córdoba, escenario de la Gran Guerra’

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la Corduba del siglo III a.C. en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico Córdoba.

Jerónimo Páez, 7.

De 09.00 a 15.00 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  2. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  3. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  4. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  5. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  6. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  7. La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
  8. Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 28 de junio de 2026

Córdoba afronta una semana de calor intenso sin bajar de los 40 grados

Córdoba afronta una semana de calor intenso sin bajar de los 40 grados

El cierre de Santa Marta deja a Córdoba con 17 monasterios y 179 monjas de clausura

El cierre de Santa Marta deja a Córdoba con 17 monasterios y 179 monjas de clausura

Conventos de clausura en Córdoba: las voces detrás del hábito y las rejas

Conventos de clausura en Córdoba: las voces detrás del hábito y las rejas

Ana Romero, graduada Farmacia y Parafarmacia: "En la FP, pones en práctica todo lo que aprendes»

Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»

Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»

Elena Expósito, graduada Aplicaciones Multiplataforma: «Me reinventé con la FP, de maestra a la tecnología»

Elena Expósito, graduada Aplicaciones Multiplataforma: «Me reinventé con la FP, de maestra a la tecnología»

Daniel Espinar, graduado Logística y Transporte: «La Formación Profesional me ha dado calidad de vida y un trabajo fijo»

Tracking Pixel Contents