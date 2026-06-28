Elena Expósito, graduada Aplicaciones Multiplataforma: «Me reinventé con la FP, de maestra a la tecnología»

La vida no siempre es un camino recto. La mayoría de las veces el destino dibuja una línea sinuosa que te lleva a lugares que nunca pensaste que transitarías. Elena Expósito estudió Magisterio de Educación Infantil y estuvo dos años trabajando como maestra en un colegio privado. Cuando empezó la pandemia y se quedó sin trabajo, decidió cambiar el rumbo y dio un giro de 180 grados. «Mi madre es profesora y sé los años que ha tenido que trabajar fuera de casa», explica, «me di cuenta de que yo no quería pasarme la vida así».

A ella siempre le había llamado la atención la tecnología así que decidió hacer el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, consciente de la demanda creciente de personas formadas en estas áreas. «Yo pensé que sería la mayor de la clase (tiene 28 años), pero me encontré que había alumnos mayores de 40».

Las prácticas "dan mucha soltura a la hora de trabajar"

Lo que más le gustó en comparación con la Universidad «son las prácticas porque te da mucha soltura a la hora de trabajar». Durante los dos años, ha cursado algunas asignaturas complejas. «Cuando algo me cuesta me entran más ganas de investigar y aprender cómo se hace, soy muy paciente y no me rindo».

En su opinión, en FP «te tienes que diferenciar, yo me metí en un grupo estudiantil y eso se ha valorado, para mí fue un descubrimiento porque hice una app contra el acoso escolar y ahí encontré el sentido social de la tecnología». Actualmente, está contratada en la consultora ICCA, en un proyecto internacional. «Trabajamos para una petrolera y mi trabajo se centra en automatizaciones y resolución de incidencias», señala. «Me reinventé, de maestra a la tecnología».