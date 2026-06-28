Daniel Espinar, graduado Logística y Transporte: «La Formación Profesional me ha dado calidad de vida y un trabajo fijo»

Como muchos otros jóvenes de Córdoba, Daniel ha encontrado su futuro en la logística y hace un año que trabaja en la base de El Higuerón, conocida ahora como Núcleo de Constitución del Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra. Tiene 23 años y estudió el grado superior de Transporte y Logística en el IES Tablero. Cuando acabó la ESO no sabía si hacer una carrera o no, así que cursó Bachillerato para tener ambas opciones y cuando terminó se matriculó en FP.

«Cada vez más gente elige los grados superiores porque son dos años, tienes una formación más práctica y más contacto con las empresas, todo está más enfocado al trabajo», explica. Viniendo de Ciencias, encajó muy bien en el grado, cuyas asignaturas, más vinculadas a los números que a las humanidades, le resultaron «muy interesantes». «Un mes después de acabar, empecé a trabajar en una empresa de construcción donde estuve un año».

Gana 1.500 euros de sueldo base más complementos

Cuando salieron las convocatorias de la base logística y quiso probar suerte y prepararse para los exámenes. «Pedían perfiles de grado medio y superior y yo cumplía los requisitos, así que me presenté, aprobé y cambié de trabajo, todo ocurrió muy rápido», asegura. Su puesto está en la oficina de control de la base y se encarga de coordinar los camiones que entran, las reparaciones...

«El sueldo está bastante bien, la base son unos 1.500 euros y a eso se añaden los complementos que varían según el puesto», afirma. Trabaja de lunes a viernes de mañana y en verano, con horario recortado. «Con la FP he accedido a un trabajo que me ofrece calidad de vida y un contrato fijo», señala, «yo creo que no me equivoqué». Su próxima meta es independizarse. «Ahora mismo, es complicado por el precio de la vivienda, pero yo creo que en dos años podría plantearse».