Córdoba afronta una semana de calor intenso sin bajar de los 40 grados

Tras la primera ola de calor del verano y un par de jornadas relativamente frescas, Córdoba se asentará esta semana en una normalidad veraniega que llegará, además, con el inicio de las vacaciones para muchos cordobeses. De lunes a viernes las temperaturas serán altas, con ninguna jornada bajando de los 40 grados, a excepción del lunes, cuando las máximas se quedarán en 39. Las mínimas, además, no bajarán de los 20.

Ya para el primer día de la jornada la Aemet ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas, con máximas previstas de 39 y mínimas de 20. Los avisos de Meteorología serán la tónica habitual de la semana, pues el lunes será la jornada más fresca y ya viene marcada por la alerta.

Varias personas se refrescan y se divierten en la piscina de la Assuan. / A. J. GONZÁLEZ

Para el martes se esperan ya máximas de 40 y mínimas de 21 y serán el miércoles y el jueves las jornadas más calurosas de toda la semana. En ambos días el mercurio podría llegar, según la Aemet, a los 41 grados, con mínimas que no bajarán de los 22 y harán complicado conciliar el sueño a más de uno y más de una. El viernes habrá una ligera bajada del mercurio con las máximas quedándose en 40 y las mínimas manteniéndose en esos 22 grados.

Balance

En cuanto al día de ayer, y tras venir de unas jornadas algo frescas con máximas bastantes contenidas, Córdoba capital superó los 36 grados de máxima, quedándose en 36,4 según la estación meteorológica del aeropuerto. Se superó en la capital, por tanto, la máxima de Montoro, que se quedó en 36,3 y que normalmente suele ser el municipio más caluroso ya no solo de la provincia, sino prácticamente de toda España. Eso sí, en el día de ayer ningún municipio cordobés se metió en la lista de los más calurosos. Estos últimos fueron las localidades granadinas de Baza (37,9 grados) y la capital (37,3 y 37,1 medidos en distintas estaciones); también fueron especialmente altas las temperaturas en los municipios jiennenses de Cazorla (36,8 grados) y Andújar (36,6), en estos últimos casos con datos muy similares a los de Córdoba.

Dos mujeres se refrescan en los estanques de Cairuan. / A. J. GONZÁLEZ

Como es habitual, desde el servicio de emergencias 112 Andalucía volvieron a remitir a las consideraciones que hay que tener en cuenta en estas jornadas calurosas, y que pasan por hidratarse, no salir en las horas centrales del día y estar pendiente de la población vulnerable.