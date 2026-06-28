La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba: el refugio climático de los más pequeños

La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba abre sus puertas a las 10.00 horas. Es domingo y pese al leve fresco de la mañana ya se intuye una jornada que va a ser muy calurosa. Quizá por eso, antes de las 10.00, ya hay quien espera para entrar al gran parque infantil de la ciudad, situado en la avenida Menéndez Pidal. La Ciudad de los Niños ocupa más de 45.000 metros cuadrados y tiene atracciones que ya se han convertido en un clásico, pero en verano solo hay un rincón que interese a los más pequeños -y sus familias- que se acercan a disfrutar de las instalaciones.

Fue en 2022 cuando el Ayuntamiento de Córdoba inauguró las atracciones de agua del parque, una docena de puntos donde el líquido elemento es protagonista. El espacio se ha dado a llamar Park of Splash, y aunque no puede denominarse un parque acuático al uso, sí que sirve para que los más pequeños se diviertan y además no pasen calor.

Los juegos de agua de la Ciudad de los Niños, en imágenes / A.J.González

«Los fines de semana intentamos venir casi todos», cuenta Lucía, madre de Izan, un niño de cuatro años que con traje de neopreno y escarpines sigue la senda de agua de una de las atracciones. «En casa no tenemos piscina y obviamente no podemos pasar todo el verano en la playa, así que esto es una buena opción», añade Lucía mientras no pierde de vista a su hijo.

Precios y horarios

Los precios son uno de los atractivos más destacados de la Ciudad de los Niños y las Niñas. Cuesta 1 euro para los pequeños y 2 para los mayores, una cantidad casi simbólica que se establece para tener algo de control en la entrada. Normalmente, los fines de semana son las jornadas más transitadas, aunque en verano, con los niños de vacaciones, el tránsito de público en la parte del agua es lo más habitual. El horario sí es limitado, pero tampoco puede abrirse una zona al aire libre a ciertas horas del día. En este caso, abre de martes a domingo de 10.00 a 13.00 y de 20.30 a 23.00.

Unos niños juegan en una de las cascadas del parque de agua de la Ciudad de los Niños. / A. J. GONZÁLEZ

Entre las atracciones de agua hay varios elementos educativos y científicos que enseñan algunos aspectos claves de la física, algo por lo que se ha caracterizado la Ciudad de los Niños desde su concepción: no ser un parque infantil al uso, sino un lugar de entretenimiento donde aprender jugando.

Si Candela, María y Carmen, tres primas de 9 años, estaban aprendiendo este domingo, tampoco se puede asegurar, aunque sí se divertían en la zona más baja de la parte de agua. Allí, varios elementos expulsan agua hacia arriba y los lados, lo que convierte a esta atracción en la más multitudinaria -con algún que otro padre mojándose aunque no lleve la ropa adecuada-.

Juegos de agua y educativos en la Ciudad de los Niños. / A. J. GONZÁLEZ

Otro elemento que reseñan mucho las familias del Park of Splash de la Ciudad de los Niños es la seguridad frente a una piscina. Aunque aquí tampoco haya que perder de vista a los pequeños, el hecho de que no haya ninguna zona de acumulación de agua ni nada de profundidad genera la seguridad de que a los niños no va a pasarles nada, más allá de alguna que otra caída -algo que siempre está a la orden del día-.

Varios niños se divierten en la Ciudad de los Niños. / A. J. GONZÁLEZ

La Ciudad de los Niños se convierte así en verano en un auténtico refugio climático donde divertirse y aprender.