Emergencia humanitaria
La ayuda cordobesa pone rumbo hacia la Venezuela devastada por el terremoto: "La situación va para largo"
Un grupo de venezolanos afincados en la ciudad traslada los medicamentos y material sanitario recogido este fin de semana para su envío al país, mientras prepara constituirse como asociación para mantener el apoyo
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La respuesta cordobesa tras los dos terremotos que han sacudido Venezuela no se ha hecho esperar. En apenas dos días, un grupo de venezolanos residentes en Córdoba ha conseguido reunir decenas de cajas de medicamentos, material sanitario y productos de primera necesidad que ya han iniciado su viaje hacia Venezuela para dar cobertura a las zonas afectadas. La recogida, organizada de forma casi improvisada junto a la plaza de toros, en coordinación con asociaciones de compatriotas de Alcalá la Real y Granada para la logística, ha contado con el respaldo de numerosos vecinos que han querido aportar su granito de arena ante la emergencia humanitaria.
El cargamento ha partido este mismo domingo y será enviado desde Madrid por vía aérea a alguno de los aeropuertos venezolanos. Una vez en el país, el material se distribuirá a través de los centros de acopio más cercanos a las zonas afectadas.
Un transporte condicionado por la situación de las infraestructuras
Los organizadores calculan que la ayuda tardará "entre 15 y 20 días" en llegar a su destino, por los graves daños que el terremoto ha provocado en las infraestructuras del país.
"La situación va para largo, no va a ser cuestión de unos días; va a seguir haciendo falta mucha ayuda", explica Alba, una de las impulsoras de la iniciativa, quien reitera su agradecimiento a la implicación de la ciudadanía cordobesa. Aunque, por el momento, la recogida no continuará durante la próxima semana, el grupo ya piensa en constituirse como asociación para organizar futuras campañas solidarias y canalizar la ayuda de una manera estable.
Otros puntos y formas de ayudar
La Asociación de Venezolanos en Córdoba también ha lanzado una campaña solidaria para apoyar a los afectados en Venezuela tras el reciente terremoto. En este caso, y en colaboración con la empresa de envíos Liberty Express, se ha habilitado una vía humanitaria que permite realizar un envío gratuito por persona, de hasta cuatro kilos, con destino a Caracas y La Guaira. La iniciativa anima a donar medicamentos, alimentos no perecederos, productos de higiene y material de rescate. Además, la asociación ofrece ayuda a quienes tengan dificultades para trasladar las donaciones hasta Sevilla, desde donde partirán los envíos.
También recibirán donaciones en la avenida 28 de febrero, 13 de Córdoba, en el restaurante Sodai Fusión, este lunes 29 de junio de 18.00 a 22.00 horas. Para más información, la organización ha habilitado el teléfono 643 575 024.
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