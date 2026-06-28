Ana Romero, graduada Farmacia y Parafarmacia: "En la FP, pones en práctica todo lo que aprendes»

Ana Romero Morales se licenció el pasado 11 de junio en el grado medio de técnico de Farmacia y Parafarmacia del IES Ramón y Cajal. Acabó las prácticas a finales de mayo y el 1 de junio se incorporó de nuevo para cubrir las vacaciones.

A sus 21 años, Ana ya ha conseguido su primer contrato de trabajo, con posibilidad de continuidad. Decidió estudiar este grado porque siempre le ha interesado mucho el mundo de la sanidad y el trato con la gente y vio la oportunidad de entrar de forma más directa a través de un ciclo formativo. «Desde primera hora, tuve claro que quería hacer el de Farmacia, pero aún así mire las demás opciones disponibles y para orientarme más a fondo, fui al instituto, donde me dieron los detalles del resto de ciclos», recuerda.

Referencias de otras personas

Conocía a gente que hablaba bien de la FP y que había encontrado trabajo nada más acabar. Tuvo en cuenta las salidas profesionales a la hora de elegir la FP que quería estudiar, sin perder de vista «cuál era la que más sentía yo que cuadraba conmigo». Su familia la apoyó desde el primer momento. «Ellos siempre han querido lo mejor para mí y como mi elección era un ciclo formativo y no la universidad, me animaron a sacarlo, igual que mis amigos que también han estado conmigo en todo momento estos dos años de formación».

Lo que más le ha gustado es que «la FP te permite desde el primer momento poner en practica lo que aprendes en la teoría y eso te da mucha experiencia a la hora de enfrentarte al mercado laboral». Es una buena estudiante y asegura que ha disfrutado «con cada asignatura del curso y también en las prácticas que hemos hecho en el centro, donde se nos han dado facilidades para estudiar y sacarlo adelante lo mejor posible», afirma convencida. «Creo que acerté al elegir este grado y estoy muy contenta».