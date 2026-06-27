Venezolanos en Córdoba organizan una recogida de medicamentos para enviar a Venezuela: lugares y horarios para colaborar

Un grupo de venezolanos afincados en Córdoba ha puesto en marcha una campaña para hacer una recogida de medicamentos y artículos sanitarios para enviar a Venezuela, que se encuentra sumida en una grave emergencia humanitaria tras ser sacudida por dos potentes terremotos. Casi de forma improvisada, varios venezolanos han organizado una recogida de insumos médicos que luego intentarán hacer llegar a su país de origen.

Alba, una de las integrantes del grupo, ha explicado a Diario CÓRDOBA que lo que más se precisa ahora mismo son medicamentos y artículos como gasas o alcohol, así como pañales. Esta venezolana cuenta que ha vivido durante muchos años en Alcalá la Real (Jaén), donde forma parte de una asociación de venezolanos que ha sido la que se ha puesto manos a la obra para intentar ayudar en la medida de lo posible.

Un grupo de venezolanos organiza una recogida de medicamentos en Córdoba para enviar a Venezuela. / A. J. GONZÁLEZ

Cómo colaborar desde Córdoba con Venezuela

En el caso de Córdoba, la recogida la están realizando en la plaza de toros de Los Califas, en la parte de las taquillas. Este grupo de voluntarios permanecerá este fin de semana haciendo acopio de todo lo que llegue. Hoy sábado 27 estarán hasta las 14.00 horas y volverán a las 18.00 para permanecer allí hasta las 22.00. Mañana domingo 28 de junio estarán de 9.00 a 15.00 horas.

Alba detalla a este periódico que el objetivo, una vez reunido todo el material posible, es hacerlo llegar con una empresa de envío con la que ya se han puesto en contacto. Lo recaudado irá en avión hasta alguno de los aeropuertos del país latinoamericano para que desde allí se canalice a los centros de acopio más cercano.