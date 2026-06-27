Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de la gasolinaEspaña vence a UruguayLa Roja, en dieciseisavosRescate balcón casa en llamasVenezolanos en CórdobaFichajes CCFJoven desaparecidaPlaya de La ColadaBiogás BaenaInvestigado por incendio en EspielEl tiempo hoyOferta de empleo UCOVerbenas de julioAccidente CunextNueva ola de calorSemáforos 'foto-rojo'Obras BLETParcelación El AljarafeCáncer de mamaTerremoto de Venezuela, en directoPP contra Pedro SánchezHospital Reina SofíaCarrera oficial
instagramlinkedin

Investigación

La Universidad de Córdoba acoge el Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes

Este lunes se celebra el Día Mundial de la Esclerodermia

Asistentes al 3º Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes.

Asistentes al 3º Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes. / A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acogió este sábado el 3º Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, con el objetivo marcado de promover el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y fortalecer la colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores e instituciones.

Mesas temáticas

A lo largo de la jornada, que se desarrolló desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde y por medio de distintas mesas temáticas, se abordaron cuestiones relacionadas con los hábitos de vida saludables, el manejo del dolor, la fisioterapia respiratoria, las enfermedades asociadas, los avances médicos, la investigación y la atención a la esclerodermia infantojuvenil. El programa del congreso incluía además espacios de diálogo con los asistentes y testimonios en primera persona que permitirán conocer la realidad cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

Noticias relacionadas

A.J.González Córdoba III Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes

Una de las ponencias del Congreso Nacional de Esclerodermia, celebrado en el Rectorado de la UCO. / AJ González

El Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, que en esta ocasión celebraba su tercera edición, se enmarca en los actos que realiza la Asociación Española de Esclerodermia para celebrar el Día Mundial de la Esclerodermia que se celebra cada 29 de junio. Con el lema «Escucha lo que no se oye» la asociación se une a la campaña de FESCA (Federación Europea de Asociaciones de Esclerodermia)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
  2. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  3. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  4. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  5. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  6. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  7. La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
  8. Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses

La Lotería Nacional deja 120.000 euros de premio entre Córdoba y Fernán Núñez

La Lotería Nacional deja 120.000 euros de premio entre Córdoba y Fernán Núñez

La Universidad de Córdoba acoge el Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes

La Universidad de Córdoba acoge el Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes

El Carmen de San Cayetano impulsa la donación de órganos

El Carmen de San Cayetano impulsa la donación de órganos

El Cristo de la Confianza llegará a la Catedral de Córdoba el próximo Viernes de Dolores

El Cristo de la Confianza llegará a la Catedral de Córdoba el próximo Viernes de Dolores

Venezolanos en Córdoba organizan una recogida de medicamentos para enviar a Venezuela: lugares y horarios para colaborar

Venezolanos en Córdoba organizan una recogida de medicamentos para enviar a Venezuela: lugares y horarios para colaborar

Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba

Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba

Nueve detenidos de un grupo criminal que asaltó a un joyero cordobés en Arcos de la Frontera

Nueve detenidos de un grupo criminal que asaltó a un joyero cordobés en Arcos de la Frontera

La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026

Tracking Pixel Contents