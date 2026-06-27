Investigación
La Universidad de Córdoba acoge el Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes
Este lunes se celebra el Día Mundial de la Esclerodermia
El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acogió este sábado el 3º Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, con el objetivo marcado de promover el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y fortalecer la colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores e instituciones.
Mesas temáticas
A lo largo de la jornada, que se desarrolló desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde y por medio de distintas mesas temáticas, se abordaron cuestiones relacionadas con los hábitos de vida saludables, el manejo del dolor, la fisioterapia respiratoria, las enfermedades asociadas, los avances médicos, la investigación y la atención a la esclerodermia infantojuvenil. El programa del congreso incluía además espacios de diálogo con los asistentes y testimonios en primera persona que permitirán conocer la realidad cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.
El Congreso Nacional de Esclerodermia para Pacientes, que en esta ocasión celebraba su tercera edición, se enmarca en los actos que realiza la Asociación Española de Esclerodermia para celebrar el Día Mundial de la Esclerodermia que se celebra cada 29 de junio. Con el lema «Escucha lo que no se oye» la asociación se une a la campaña de FESCA (Federación Europea de Asociaciones de Esclerodermia)
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