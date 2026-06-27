Con el calor de nuevo ganando terreno en Córdoba, las piscinas de la Sierra vuelven a convertirse en uno de los refugios favoritos para escapar de las altas temperaturas sin salir de la provincia. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, entre chapuzones y espetos, pero la actualidad de este sábado también mira hacia la solidaridad, con la campaña impulsada por la comunidad venezolana para recoger medicamentos destinados a los afectados por los terremotos en su país. Y, a las puertas de la primera gran operación salida del verano, los gasolineros cordobeses advierten de que el fin de la rebaja del IVA en los carburantes, el próximo 30 de junio, tendrá un impacto directo en el bolsillo de conductores y empresas.

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