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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las alternativas para combatir el calor en la Sierra, la recogida solidaria de medicamentos para Venezuela y el previsible encarecimiento de los carburantes antes de las vacaciones centran la actualidad de este sábado en Córdoba

Gasolineras iva reducido ultimo dia

Gasolineras iva reducido ultimo dia / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Con el calor de nuevo ganando terreno en Córdoba, las piscinas de la Sierra vuelven a convertirse en uno de los refugios favoritos para escapar de las altas temperaturas sin salir de la provincia. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, entre chapuzones y espetos, pero la actualidad de este sábado también mira hacia la solidaridad, con la campaña impulsada por la comunidad venezolana para recoger medicamentos destinados a los afectados por los terremotos en su país. Y, a las puertas de la primera gran operación salida del verano, los gasolineros cordobeses advierten de que el fin de la rebaja del IVA en los carburantes, el próximo 30 de junio, tendrá un impacto directo en el bolsillo de conductores y empresas.

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