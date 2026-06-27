La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las alternativas para combatir el calor en la Sierra, la recogida solidaria de medicamentos para Venezuela y el previsible encarecimiento de los carburantes antes de las vacaciones centran la actualidad de este sábado en Córdoba
Con el calor de nuevo ganando terreno en Córdoba, las piscinas de la Sierra vuelven a convertirse en uno de los refugios favoritos para escapar de las altas temperaturas sin salir de la provincia. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino, entre chapuzones y espetos, pero la actualidad de este sábado también mira hacia la solidaridad, con la campaña impulsada por la comunidad venezolana para recoger medicamentos destinados a los afectados por los terremotos en su país. Y, a las puertas de la primera gran operación salida del verano, los gasolineros cordobeses advierten de que el fin de la rebaja del IVA en los carburantes, el próximo 30 de junio, tendrá un impacto directo en el bolsillo de conductores y empresas.
- Piscinas en la Sierra de Córdoba: el oasis contra el calor donde refrescarse y comer espetos
- Venezolanos en Córdoba organizan una recogida de medicamentos para enviar a Venezuela: lugares y horarios para colaborar
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: "La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- La playa de La Colada recupera el baño, pero los bañistas se resisten aún
- Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego
Deportes
- FICHAJES | El Córdoba CF prepara el escenario por si llega una ofensiva por Fuentes: Álex Forés emerge como alternativa
- CAMPAÑA DE SOCIOS | El Córdoba CF supera los 5.000 abonados tras las dos primeras semanas de campaña
- NATACIÓN | Helena Díaz acaba con ocho años de espera al devolver a Córdoba a un podio en un campeonato de España absoluto de natación
- BALONCESTO | El regreso del Coto ya tiene fecha: los de Gonzalo Rodríguez volverán el 18 de agosto al trabajo
Andalucía
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- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
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- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses