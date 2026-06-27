La actualidad del sábado 27 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La subida de los carburantes con el fin de la rebaja del IVA a las puertas de la operación salida, el nuevo paso de las obras de la BLET y la apertura al baño de la playa de La Colada abren la crónica del fin de semana
La selección española de fútbol se impuso sin brillo a Uruguay, gracias a un gol de Baena que contó con la colaboración de Muslera, arquero rival, y se clasificó como primera de grupo para los dieciseisavos de final del Mundial de EEUU, Canadá y México. El combinado de Luis de la Fuente practicó un fútbol espeso, sin brillo, en un choque marcado por el juego agresivo de Uruguay, que con la derrota cayó eliminada del torneo. En otro orden de cosas, ya está a las puertas la primera operación salida del verano, cuando los primeros cordobeses partirán a sus destinos vacacionales y en la que suelen subir los precios de los carburantes, coincide este año con el fin de la rebaja del IVA en los repostajes. La medida, que decae el próximo 30 de junio, supondrá un incremento inmediato de 28 céntimos en la gasolina y 21 en el diésel, según estima el sector. Por otra parte, la Base Logística del Ejército de Tierra da un paso decisivo para arrancar su gran obra. El Ministerio de Defensa ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público el informe técnico final que propone a las UTEs Dragados-Magtel-Heliopol y Ferrovial-Vías para la primera fase de la construcción de la base.
- España asegura la primera plaza con una victoria sin brillo ante una Uruguay sucia
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: "La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas"
- Defensa propone a las UTEs Dragados-Magtel-Heliopol y Ferrovial-Vías para construir la primera fase de la Base Logística del Ejército en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
Andalucía
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