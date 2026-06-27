El PSOE de Córdoba critica la "deficiente gestión" del Imdeco

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado, a través de una nota remitida a los medios, lo que a su juicio es "una nueva muestra de la deficiente gestión del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco)" tras conocerse una modificación presupuestaria que elimina una partida de 220.000 euros destinada a la reposición de maquinaria y equipamientos en instalaciones deportivas municipales para financiar la instalación de nuevos marcadores en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

El PSOE ha querido dejar claro que respalda la instalación de estos marcadores, una actuación necesaria para modernizar el principal pabellón deportivo de la ciudad y adaptarlo a las exigencias derivadas del ascenso del Club Baloncesto Coto Córdoba. Sin embargo, considera "injustificable" que esta inversión se financie "renunciando a otras mejoras igualmente necesarias" para el conjunto de las instalaciones deportivas municipales.

Marcadores de Vista Alegre

El concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que “el problema no son los marcadores, sino la incapacidad del Partido Popular para planificar y gestionar los recursos públicos del deporte. Resulta incomprensible que una partida creada en 2023 para renovar equipamientos deportivos haya permanecido tres años sin ejecutarse y que ahora se elimine para atender una necesidad que podía haberse financiado por otras vías”.

Ortiz ha recordado que el Imdeco dispone de remanentes de tesorería suficientes para afrontar esta actuación sin necesidad de retirar fondos destinados a la modernización de instalaciones deportivas. “Lo que falta no es dinero, sino gestión. Si hay recursos para los marcadores, también debería haberlos para seguir mejorando los equipamientos municipales”, ha afirmado.

Desde el PSOE recuerdan que la partida eliminada estaba destinada a renovar maquinaria y equipamientos en instalaciones deportivas y campos de fútbol municipales que presentan importantes necesidades de actualización. Aunque los 220.000 euros no resolvían por sí solos todas las carencias existentes, suponían un avance necesario para mejorar la calidad de los servicios deportivos públicos.

Además, los socialistas advierten de que los problemas de gestión del Imdeco han quedado reflejados en distintos informes de control económico. Según ha indicado Ortiz, “la propia Intervención General ha constatado retrasos en la tramitación de obligaciones y la acumulación de facturas pendientes de reconocimiento, lo que evidencia dificultades de gestión que terminan afectando a la capacidad de ejecución del organismo”.

Para el PSOE, esta modificación presupuestaria demuestra que el principal problema del Imdeco no es la falta de recursos económicos, sino la ausencia de planificación y capacidad de ejecución del Gobierno municipal.

“Córdoba necesita más inversión, pero también una gestión eficaz que permita aprovechar los recursos disponibles sin enfrentar unas necesidades deportivas con otras. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se pierdan oportunidades de mejora por la improvisación permanente del Partido Popular”, ha concluido Ángel Ortiz.