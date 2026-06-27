Piscinas en la Sierra de Córdoba: el oasis contra el calor donde refrescarse y comer espetos

Córdoba no tiene playa, pero tiene la suerte de contar con un rincón espectacular como es su sierra. Frente a quienes pueden permitirse irse cada fin de semana a la playa a huir de las altas temperaturas veraniegas, hay quienes optan por coger el coche y subirse a la sierra a refrescarse en sus piscinas. La Assuan y las Dos Columnas son ya dos de los rincones más tradicionales del estío cordobés. Separadas por pocos metros, ambas están rodeadas de naturaleza, cuentan con piscinas donde darse un buen chapuzón y también con restaurante por si no se ha llevado la comida de casa.

Cuando empieza a pegar el sol más fuerte del mediodía y siendo fin de semana, es complicado aparcar en la Assuan. Antonio es el dueño de esta histórica piscina de Córdoba, que cumple nada más y nada menos que 53 años. En este más de medio siglo de vida tan solo ha cerrado dos años, en 2000 y 2001, cuando se hizo la reforma integral y la Assuan se convirtió en uno de los lugares preferidos de los más pequeños de la ciudad.

A.J.González Córdoba Piscina Assuan / A.J.González

Entrar a esta piscina cuesta 15,50 euros los mayores y 11 los niños los fines de semana y 13 y 8,50 euros entre semana (la entrada se reduce a la mitad si se va después de comer). El gasto merece la pena, pues lejos de ser una piscina normal, la Assuan ofrece bastantes alternativas para divertirse. En la piscina grande hay jacuzzi, un puente, toboganes, una cascada o varios juegos hinchables gigantes que son nuevos este año. En el vaso de los más pequeños hay animales para montarse, toboganes en miniatura y más cascadas.

Vecinos de prácticamente todos los barrios de Córdoba se reparten por el césped cuidado de la Assuan, como un grupo de amigas venidas desde el Campo de la Verdad, Ciudad Jardín y la carretera del Aeropuerto que vienen todos los años y siempre que pueden. Lo hacen también María y José con sus dos niños. Ellos vienen desde el Parque Cruz Conde y eligen la Assuan porque «está muy cuidada, a los niños les encanta y el restaurante también tiene mucha calidad», comentan mientras se dan un baño en la piscina.

Una pareja se tira por un tobogán de la Assuan. / A. J. GONZÁLEZ

Espetos en la Sierra, como en Torremolinos

En el aspecto gastronómico, lo bueno de ambas piscinas -tanto Assuan como Dos Columnas- es que cuentan con restaurante propio, pero también con un plato muy veraniego que no suele verse por Córdoba: los espetos. En la Assuan, el espeto sale por 9 euros y en las Dos Columnas a 8,50. En esta última, además, cuando el espeto está listo se avisa por megafonía para poder ir a degustarlos recién hechos, pero con el cuerpo fresquito.

Abonarse a estar bien

Allí, en las Dos Columnas, Juan Carlos, su gerente, comenta con Diario CÓRDOBA que 2026 está siendo un buen año. Ellos llevan abiertos casi un mes, desde principios de junio, y las entradas no están yendo mal. Como explica Juan Carlos, este año vuelven a mantener los precios con respecto al año pasado y al anterior. Sábados, domingos y festivos la entrada cuesta 12 euros los mayores y 10 los niños, y entre semana son 10 los mayores y 6 los más pequeños. Además, hay abonos que van desde los 175 a los 450 euros, dependiendo de los días y si son para familias, para parejas o individuales. Irene y Daniel, precisamente, llevan ya tres años sacándose el abono de familia para venir a esta piscina. Tienen una casa muy cerca, aunque sin piscina, y además prefieren ir a las Dos Columnas porque así los niños tienen más amigos con los que divertirse.

Un grupo de niños se divierte en la piscina de las Dos Columnas. / A. J. GONZÁLEZ

No es abonada, pero sí cliente habitual, la familia Palomino, que viene todos los veranos, varias veces, desde Villarrubia. Valoran de las Dos Columnas que tiene escaleras de obra para acceder al vaso de la piscina, lo que permite la entrada fácilmente de la abuela de la familia, lo que no ocurre en todas las piscinas de Córdoba, así que aprovechan y hacen un llamamiento para que se le dé una vuelta a eso de la accesibilidad a espacios tan importantes durante los meses de verano.

Ambas piscinas estarán abiertas hasta septiembre para que cualquier cordobés que quiera refrescarse en plena sierra pueda hacerlo. A pesar de que en la ciudad también hay un buen puñado de piscinas, los cordobeses consultados por este periódico comentan que las piscinas de la sierra siempre son más fresquitas. Aquí, la temperatura desciende de forma considerable con respecto a la ciudad, mínimo tres o cuatro grados y el agua de los vasos se mantiene muy fresca sin llegar a calentarse.