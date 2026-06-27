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Sorteos

La Lotería Nacional deja 120.000 euros de premio entre Córdoba y Fernán Núñez

El boleto ganador ha sido sellado en la calle Isla Menorca de la capital y en la calle Doctor Miguel Servet de la localidad fernannuñense

Una Administración de Loterías en imagen de archivo.

Una Administración de Loterías en imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de junio, ha dejado 120.000 euros en dos puntos de venta de la provincia de Córdoba. En concreto, dos boletos sellados en la administración de la calle Isla Menorca, 2, local B, en la capital cordobesa; y en la administración de la calle Doctor Miguel Servet, 1, en Fernán Núñez, según informa Europa Press y ha confirmado este periódico.

El número ganador ha sido el 33.478 y también ha tocado en Santa Marta de Tormes (Salamanca), Roquetas de Mar (Almería), Mérida (Badajoz), Barcelona, Borriol (Castellón), Ferrol (A Coruña), Navas de San Juan (Jaén), Arucas (Las Palmas), Ciempozuelos (Madrid) y Utrera (Sevilla).

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