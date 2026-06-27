Jaime de los Santos reivindica en Córdoba el compromiso del PP con los derechos del colectivo LGTBI

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha reivindicado hoy en Córdoba el firme compromiso del Partido Popular con la defensa de la igualdad, la libertad y los derechos del colectivo LGTBI, durante un encuentro con jóvenes en el que ha estado acompañado por el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina; la diputada nacional y responsable de Igualdad del PP, Sofía Acedo; y las parlamentarias andaluzas Verónica Martos y Beatriz Jurado. De los Santos ha destacado que Andalucía es "una de las comunidades que mejor celebra la diversidad y la libertad de cualquier ciudadano para ser quien quiera ser", una realidad que, según ha señalado, "se ha reforzado con las políticas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno". En este sentido, ha puesto en valor el reconocimiento a las personas y entidades que trabajan cada día por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y ha agradecido al Partido Popular de Córdoba su compromiso permanente con todos los ciudadanos, especialmente con quienes durante años "fueron invisibilizados simplemente por amar o sentir de una manera diferente".

La diversidad de Córdoba

El dirigente popular ha subrayado que "la normalización de lo que es normal es una obligación de cualquier representante público responsable" y ha defendido que la promoción de los derechos del colectivo LGTBI "es una causa que interpela al conjunto de la sociedad, más allá de cualquier ideología". Asimismo, ha asegurado que el Partido Popular seguirá reforzando la protección de estos derechos y ha recordado las palabras del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha situado como "líneas rojas" en cualquier escenario político "la libertad, el respeto a la Constitución, la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI". En declaraciones a los medios de comunicación, Jaime de los Santos también se ha referido a la repercusión de unas recientes declaraciones sobre esta materia, asegurando que el respaldo recibido evidencia que "nunca ha existido una LGTBIfobia en el Partido Popular" y que el compromiso de la formación con la igualdad "es firme, claro e irrenunciable".

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Finalmente, ha hecho un llamamiento a seguir avanzando desde el respeto y la convivencia, reivindicando que "la diversidad y la felicidad de poder ser uno mismo forman parte de una sociedad libre" y reafirmando el compromiso del Partido Popular con la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles. Por su parte, Adolfo Molina ha asegurado que el PP de Córdoba “está donde tiene que estar, al lado del colectivo LGTBI, al lado de sus derechos y de la libertad”, y ha mantenido que la defensa de las personas LGTBI “es una tarea de toda la sociedad”. Según Molina, la bandera de la igualdad y el respeto hay que enarbolarla los 365 días del año. “Frente a cualquier manifestación de LGTBIfobia, tolerancia cero”, ha mantenido, al tiempo que ha puesto en valor la historia de convivencia y diversidad que tiene Córdoba y que nos define. “Somos una tierra que sabe respetar, integrar y avanzar juntos. Seguiremos trabajando para que Córdoba sea referente de tolerancia y libertad, donde cualquier persona pueda vivir con plena dignidad, independientemente de su identidad”, ha concluido.