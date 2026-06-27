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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 27 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Nuevo show de Los Morancos

Nuevo show de Los Morancos / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Humor

Nuevo show de Los Morancos

El dúo de hermanos sevillanos trae a Córdoba su nuevo espectáculo, Bota Antonia, una comedia donde, ante la crítica situación mundial, el personaje de Antonia decide tomar las riendas creando un nuevo partido llamado SC (sentido común). Entradas en loscalifas.eu.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.

Gran Vía Parque.

22.00 horas.

Actividad teatralizada

‘Voces del Oráculo: amores y escándalos LGTB’

El Templo Romano acogerá una actividad teatralizada con el título Voces del Oráculo: amores y escándalos LGTB en el mundo clásico, que será de entrada libre hasta cubrir aforo (25 personas por pase). Los participantes acompañarán a Julia Annea y a su liberta Gala a conocer los escarceos y romances de la Antigua Grecia y la Roma imperial.

CÓRDOBA. Templo Romano.

Claudio Marcelo, s/n.

Dos pases a las 21.30 y 22.30 horas.

Café cantante

Actuación del bailaor Carlos Camacho

El Centro Flamenco Fosforito acogerá la actuación de bailaor jienense Carlos Camacho, formado en el CPD Reina Sofía de Granada y especializado en pedagogía de la danza flamenca en el Csdma de Madrid. Estará acompañado por Fita Heredia, al cante y Alejandro Peralta, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

Planneo Córdoba joven

XX La Noche Más Corta – Más Larga de Juegos 2026 en Córdoba

Un año más se tendrá la oportunidad de pasar toda la noche jugando cerca del solsticio de verano para celebrar en comunidad el ocio cultural, social, saludable y de calidad que solo los juegos de mesa nos pueden dar.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios, 13.

Desde 21.00 del sábado hasta las 10.30 horas del domingo.

Primavera Iglesias Fernandinas

Último concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral

Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá un concierto para cerrar el ciclo Primavera en las Iglesias Fernandinas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Cardenal Herrero, 1.

21.15 horas.

Cuentos de las Noches Blancas

Narración oral en el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra

En este mágico ambiente, los salones de Medina Azahara resonarán con historias legendarias que funcionan como eco de otras aún más profundas. Los asistentes descubrirán las asombrosas conexiones entre Las mil y una noches y al-Andalus a través de un espectáculo divertido, asombroso y diseñado para hacernos más conscientes de la historia que transita en el yacimiento. Gratis (sin reserva previa).

CÓRDOBA. Museo de Medina Azahara.

Carretera de Palma del Río, km. 5,5.

12.00 horas.

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