Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: "La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas"

El surtidor mira al 30 de junio. El próximo miércoles, si nada ni nadie lo remedia, decaerá el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado como Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Esto significa que los carburantes, la gasolina y el diésel, volverán a su IVA original, el 21%, y desaparecerá el reducido del 10% que se aplica desde hace tres meses. Es decir, que a partir del 1 de julio el IVA de los carburantes pasará del 10% al 21% y también decaería la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos. Lo hará, por lo tanto, a las puertas de la primera gran operación salida del verano, cuando muchos cordobeses llenan el depósito del coche y se marchan a zonas más frescas.

Rafael Larrea, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, advierte que la retirada de la rebaja fiscal tendrá "un impacto directo en consumidores y empresas", además, en un periodo de "elevada movilidad". De ahí que desde el sector aboguen por "valorar adecuadamente el momento de su aplicación".

Cartel informativo del precio del carburante en una gasolinera de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Una subida de 28 céntimos en la gasolina y de 21 céntimos en el diésel

Larrea calcula que de retirarse la rebaja fiscal se producirá un incremento inmediato en el litro del carburante, que sería de unos 28 céntimos para la gasolina y de unos 21 para el diésel. Ante esto, el representante de los empresarios de las estaciones de servicio de Córdoba señala que la subida "no respondería a una evolución del mercado, sino a una decisión de carácter fiscal".

Según la web de Hidrocarburos, el precio del litro de gasolina 95 en la provincia de Córdoba se situaba este viernes en 1,436 euros y el de diésel a 1,539. En cinco días, esos precios pasarán a ser de 1,716 el litro de gasolina y 1,749 el de diésel. La subida sería destacada, aunque todavía alejada de los valores que marcaban los carburantes antes de aplicarse la rebaja fiscal. El 20 de marzo el precio de la gasolina 95, de media, en las gasolineras cordobesas estaba en 1,805 el litro y el diésel rozaba los 2 euros (1,949).

Gasolinera en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

El riesgo de suministro y el miedo del mercado -pese a que en España no ha llegado a faltar carburante- provocaron un incremento casi histórico en los carburantes desencadenado por el conflicto de Oriente Próximo. Ahora, el ambiente de desescalada ha moderado el valor del crudo, pero en España se dará una paradoja: el petróleo seguramente no suba, pero el litro de carburante se va a encarecer al retornar los impuestos normales.

Rafael Larrea: "El sector traslada las bajadas al consumidor"

Sobre la situación actual de los precios y de las propias estaciones de servicio, Rafael Larrea apunta que "los datos más recientes ponen de manifiesto que el precio final de gasolina y diésel ha bajado de forma significativa en las últimas semanas, incluso más que las cotizaciones internacionales de los productos". Este comportamiento, añade, "evidencia que el sector traslada las bajadas al consumidor y desmiente la percepción de que los carburantes suben rápidamente y bajan de forma lenta".

Una gasolinera de Córdoba. / Víctor Castro

El análisis de los precios, según cotizaciones y no según el barril de Brent

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba manifiesta, por otra parte, que el análisis de los precios "debe realizarse tomando como referencia el crudo" (Brent), sino "las cotizaciones internacionales de gasolina y diésel, que son las que determinan el coste real de aprovisionamiento de las estaciones de servicio". Según Larrea, comparar directamente el Brent con el precio en surtidor "conduce habitualmente a interpretaciones incorrectas".

Con datos, Larrea informa de que desde que el 15 de junio se anunciara el alto el fuego, "el barril de Brent ha caído un 11%, mientras que la cotización internacional del gasóleo ha bajado solo un 1% y la de la gasolina incluso ha crecido un 2,4%". Y todo ello, agrega, con el precio medio del diésel y la gasolina bajando un 4,5% y 3,5%, respectivamente. Para Larrea, estas cifras "desmienten por la vía de los hechos el mito del cohete y la pluma".

Gasolinera en Córdoba. / Víctor Castro

Necesidad de una mayor "certidumbre regulatoria"

En definitiva, y en palabras de Larrea, lo necesario ahora que se unen la desescalada y el fin de la rebaja fiscal con el inicio de una mayor movilidad, es "una mayor previsión y certidumbre regulatoria, ya que la anticipación es clave para garantizar una correcta planificación logística y operativa del sector, especialmente ante posibles incrementos de la demanda".

En conjunto, finaliza, "se puede afirmar que el sector funciona con normalidad, opera en un entorno de elevada competencia, ajusta los precios conforme a la evolución real de los costes y requiere estabilidad y previsibilidad en las decisiones regulatorias".