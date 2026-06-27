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Los fallecidos en Córdoba el sábado 27 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 28 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmelo Cumplido Morales

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Vargas Valencia

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Sanz Fernandez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Dolores Jurado Fernandez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Maria Carmen Muñoz Suarez

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Pedro Caballero Moreno

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La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

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