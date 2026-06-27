Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 27 de junio
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 28 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Carmelo Cumplido Morales
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Francisco Vargas Valencia
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Manuel Sanz Fernandez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Dolores Jurado Fernandez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Maria Carmen Muñoz Suarez
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Pedro Caballero Moreno
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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