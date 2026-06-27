Hacemos Córdoba exige una actuación urgente en el parque infantil de Parque Azahara

Las familias de Parque Azahara reclaman un parque infantil seguro, limpio y digno para sus hijos. El grupo municipal Hacemos Córdoba ha pedido al Ayuntamiento una actuación urgente en el parque infantil situado en la avenida de la Paz, tras denunciar el “deterioro considerable” de este espacio y las quejas trasladadas por vecinos y vecinas del barrio.

Según la coalición, el recinto presenta mal estado del pavimento, presencia de piedras, cristales y vegetación espontánea, acumulación de basura en las papeleras y una evidente falta de mantenimiento y limpieza. Una situación que, según relatan las familias, está provocando caídas y lesiones entre menores que utilizan a diario estas instalaciones.

Estado de una papelera del parque. / CÓRDOBA

“Estamos hablando de un parque infantil al que acuden decenas de niños y niñas cada día y que presenta un estado impropio de una ciudad como Córdoba”, señalan desde Hacemos Córdoba, que advierte de que las familias no pueden llevar a sus hijos a jugar con la preocupación constante de que se caigan, se hagan daño o sufran picaduras.

Quejas por suciedad, insectos y falta de mantenimiento

Las familias también han alertado de la presencia de insectos y otros bichos en el parque, hasta el punto de que, según la denuncia recogida por la coalición, numerosos menores abandonan el recinto con picaduras. Para Hacemos Córdoba, este escenario evidencia una falta de atención hacia los espacios destinados a la infancia en los barrios.

Estado en el que se encuentra la zona infantil. / CÓRDOBA

La formación critica además la ausencia de una apuesta decidida por parques infantiles seguros, accesibles y adecuados para las familias. “Los parques infantiles no son un elemento secundario. Son espacios fundamentales para la socialización, el juego y el desarrollo de nuestros niños y niñas, además de ser lugares de encuentro y convivencia en los barrios”, subrayan.

Reclaman sombra y mejoras antes del verano

Otro de los problemas señalados es la falta de zonas de sombra, tanto en este parque infantil de Parque Azahara como en otros espacios de juego de la ciudad. Hacemos Córdoba considera esta carencia “especialmente grave” en una ciudad como Córdoba, donde las altas temperaturas del verano dificultan el uso de estos espacios durante buena parte del día.

Desperfectos puestos de relieve por Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

La coalición exige al Ayuntamiento una intervención inmediata para mejorar el pavimento, reforzar la limpieza, vaciar y reparar papeleras, eliminar la maleza y dotar al parque de zonas de sombra. “Los niños y niñas de Parque Azahara merecen un parque digno, limpio y seguro. El barrio no merece este abandono y el alcalde no puede seguir dando la espalda a las familias”, concluyen desde la formación.

Para Hacemos Córdoba, el estado del parque infantil de la avenida de la Paz es un ejemplo más del deterioro que sufren distintos espacios públicos de Córdoba y de la falta de atención hacia los barrios. La reclamación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de cuidar los lugares donde juega la infancia, porque un barrio amable también se mide por la seguridad de sus parques.