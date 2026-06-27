SOS Desaparecidos
Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba
Tiene 1,75 metros de altura, complexión delgada, pelo negro y la última vez que se le vio vestía pantalón y camiseta negra
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La asociación SOS Desaparecidos ha informado este viernes sobre la desaparición de una joven de 17 años a la que se le perdió la pista en Córdoba el pasado jueves.
Según la información facilitada en redes sociales, se trata de Davinia P, de 1,75 metros de estatura. En el momento de su desaparición vestía pantalón y camiseta negra.
La joven es de complexión delgada y tiene el pelo negro.
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