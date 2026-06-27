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SOS Desaparecidos

Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba

Tiene 1,75 metros de altura, complexión delgada, pelo negro y la última vez que se le vio vestía pantalón y camiseta negra

Cartel difundido en redes sociales por SOS Desaparecidos de Davinia P., joven cordobesa de 17 años.

Cartel difundido en redes sociales por SOS Desaparecidos de Davinia P., joven cordobesa de 17 años. / CÓRDOBA

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La asociación SOS Desaparecidos ha informado este viernes sobre la desaparición de una joven de 17 años a la que se le perdió la pista en Córdoba el pasado jueves.

Según la información facilitada en redes sociales, se trata de Davinia P, de 1,75 metros de estatura. En el momento de su desaparición vestía pantalón y camiseta negra.

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La joven es de complexión delgada y tiene el pelo negro.

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